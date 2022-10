TIEDOTE: Lumikeijun tarinaa värittävät hurmaavat lumimaisemat

Kun rämpsyn jälkeen saapuu talvi, asettuvat metsäkeijut pesäänsä talviunille. Mutta eräs keijuista ei saa unta. Hile lähtee taivaltamaan talviseen metsään ja etsimään vastausta mieltä askarruttavaan kysymykseen. Viima ja tuisku yllättävät öisessä talvimetsässä vaeltavan keijun. Viimein Hile saa vastauksen, joka on niin ihmeellinen, että Hile häkeltyy.



Kirjan hurmaavat lumimaisemat ovat Hannu Ahosen kuvaamia. Ahonen on palkittu luontokuvaaja, joka haluaa kuvillaan korostaa ympärillämme olevaa luontoa ja sen kauneutta. Tarinan kirjoittaja lastenkirjailija Sari Kanala on tunnettu luontoa kuvaavista lastenkirjoistaan. Lumikeijun tarina on löytynyt lapsuuden lumisista metsistä.

Aikaisemmin tältä samalta kaksikolta on julkaistu kirjat: Elämää pihapiirissä (Avain, 2022) ja Piilosilla metsässä (Avain, 2021).

teos: Lumikeiju

kirjailija: Sari Kanala

kuvitus: Hannu Ahonen

ISBN: 9789523043817

kustantaja: Avain

ilmestymispäivä: 14.10.2022