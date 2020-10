Tiedote: SDP jatkaa kampanjointia digitaalisin keinoin koronaviruksesta huolimatta.

SDP valmistautuu huhtikuussa 2021 pidettäviin kuntavaaleihin aktivoimalla vaalityöntekijöitä uudella vaalipelillä. Kevään 2019 vaalivoittoa siivitti Kansalaispaneeli sovellukseen tehty vaalipeli, jossa SDPn kampanjatyöntekijät saavuttivat yhteensä 530 000 kohtaamista vaalikentillä.

Kokemukset ja puolueaktiivien antama palaute vaalityöhön aktivoivasta pelistä kannustivat SDPtä suunnittelemaan pelin uutta versiota yhdessä Kansalaispaneeli sovelluksen tekijän Future Dialog Oy.n kanssa. Koronavirus pandemian alettua kävi nopeasti selväksi että pelisuunnitelmaa pitäisi muuttaa radikaalisti ja ennakoida kampanjoinnin luonteen muuttumista tulevissa vaaleissa. Uusi versio vaalipelistä julkaistiin SDPn puoluekokouksessa Tampereella 22.8.

” Vaalipeli tekeminen uudella konseptilla oli innostava haaste meille. Osallisuus ja digitaalinen viestintä ovat korostuneet kriisin aikana, joten saimme miettiä yhdessä SDPn politiikkaosaajien kanssa kuinka luoda peli joka sopii korona-aikaan sekä kuntavaaleihin joissa ehdokkaita on reilun kahden sadan sijasta yli kuusituhatta, ja vaaleja käydään Suomen jokaisessa 310.ssä kunnassa. Nyt olemme luoneet pelin joka on avoin kaikille Kansalaispaneelin käyttäjille ja jossa yksilöt ja kunnat kilpailevat keräämällä pisteitä erilaisten vaalikampanjoinnin muotojen tekemisessä. Peli-idean uudelleen luominen on SDPn ansiota, sillä kuntavaaleissa jokainen ehdokas ja hänen tukijansa muodostavat kunnan tiimin jossa jokainen kampanjateko on yhteinen voitto” kommentoi Future Dialog Oy.n toimitusjohtaja Teemu Launio.

”Johtavana tulevaisuuspuolueena SDP etsii jatkuvasti uusia tapoja olla yhteydessä kannattajiinsa ja kaikkiin suomalaisiin. Tavoitteemme on olla Suomen paras ja suosituin puolue myös erilaisten digitaalisten palveluiden saralla.” kertoo SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm ja kannustaa kaikkia lataamaan Kansalaispaneelin ja aktiiveja kirjaamaan kampanjointiaan kampanjapeliin aktiivisesti. Ahkerimmin kampanjoivat järjestöt palkitaan ensimmäisen kerran jo valtakunnallisena kampanjapäivänä 10.10.

SDPn Kansalaispaneeli sovellusta on ladattu julkaisunsa jälkeen 5000 kertaa Android ja iOS sovelluskaupoista, jonka lisäksi tunnistettuja käyttäjiä sovelluksen verkkoselain versiossa on noin kaksituhatta. Demokratian uudistumisen kannalta SDP näyttää suuntaa kohtaamalla ihmisiä siellä missä he muutoinkin aikaansa viettävät- älypuhelimella. On hyvä muistaa että vaalipeli on vain yksi ominaisuus Kansalaispaneeli sovelluksessa. SDP viestii jatkuvasti kannattajilleen ja kysyy heidän mielipiteitään eri politiikan kysymyksistä ja vie tuloksia puoluejohdon päätöksenteon tueksi. SDP haluaa olla osallistava ja aktiivinen puolue jonka toimintaan ja linjoihin voi vaikuttaa eri tavoin.

Lataa sovellus ilmaiseksi Android puhelimelle ja iOS puhelimellesi ja osallistu Suomen suosituimman puolueen politiikkaan!