TIEDOTE: Suosittu tieteiskirja nyt helppolukuisena!

Vesi on vähissä.

Ilmasto on lämmennyt.

Maapalloa on kohdannut

suuri onnettomuus,

ja ihmiset yrittävät selvitä hengissä.

Vettä säännöstelee

julma diktatuuri.



Noria on teemestarien sukua.

Kun Noria valmistuu teemestariksi,

on hänen vuoronsa

varjella suvun salaisuutta.

Armeija haluaa selvittää salaisuuden,

sillä veden kätkeminen on rikoksista pahin.

teos: Teemestarin kirja (selkokirja)

kirjoittaja: Emmi Itäranta

selkomukauttaja: Riikka Tuohimetsä

ISBN: 9789523043176

kustantaja: Avain

ilmestymispäivä: 7.6.2022



Riikka Tuohimetsä on jyväskyläläinen yrittäjä, joka mukauttaa tekstejä selkokielelle ja kouluttaa selkokielestä. Aiemmassa työssään erityisopettajana hän kiinnostui selkokielestä oppilaiden arjen tarpeiden myötä. Riikka on mukauttanut selkokielelle useita kirjoja sekä kirjoittanut selkokielisen oppikirjan.

Teemestarin kirja on Emmi Itärannan vuonna 2012 ilmestynyt esikoisromaani. Kirjasta on tulossa Saara Saarelan ohjaama elokuva syskyllä 2022.