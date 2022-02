TIEDOTE: Uudistettu painos Tomi Kontion palkitusta Kansallispuistojen kutsu -kirjasta

Kansallispuistojen kutsu on valokuvia, tietoa ja kaunokirjallisuutta yhdistävä teos kaikille metsiä rakastaville ja luonnossa liikkuville. Se tarjoaa paitsi vinkkejä patikointireissuille, myös hymyn huulille tuovaa isän ja pojan keskinäistä tarinointia eräreissuilta. Lukija pääsee seikkailijoiden mukana muun muassa kajakkiretkelle Kolovedelle, taide-elämysten äärelle Hossaan ja bongaamaan majakoita Selkämerelle.

Tomi Kontio on tavallinen luonnossa liikkuva kaupunkilainen, joka yhdessä poikansa kanssa sai idean valloittaa Suomen kansallispuistot. Kuten hän itse kirjoittaa, uusi harrastus nykäisi kirjoittajan pystylähiöstä pystymetsään. Kirjasta välittyy kirjoittajan intohimoinen suhde luontoon.

“Metsä on ystävällisempi kuin kaupunki tai kylä. Metsä on turvallinen. Metsä on meissä, kutsuna. Me olemme metsää, luontoa. Runoilijakin on siellä selvinnyt. Ja oppinut lukemaan kompassia ja karttaa. Kansallispuistoihin kiteytyy Suomen luonnon koko kuva. Ne eivät läheskään aina ole erämaata, mutta lähes kaikista löytyy paikkoja hiljentyä, levätä, olla, mutta myös samoilla, taivaltaa, vaeltaa. Hikoillakin. Kansallispuistot on perustettu suojelemaan luontoa, mutta ne on perustettu myös meitä ihmisiä varten – jotta voisimme tutustua arvokkaaseen kansallismaisemaamme”, sanoo Kontio kirjassaan.

Tomi Kontio (s. 1966) on arvostettu runoilija ja kirjailija. Avain on julkaissut aikaisemmin Kontion yhdessä Markku Kaskelan kanssa kirjoittamat teokset Puhuvan talon tarinoita: Nella città eterna (2015), Minun Italiani: Saapasmaan suomalaistarinat (2017) ja Vaelluksia Italiassa (2019). Vaelluksia Italiassa palkittiin Mondo-lehden Vuoden matkakirja -palkinnolla.

teos: Kansallispuistojen kutsu

kirjailija: Tomi Kontio

kuvat: Tomi Kontio

kansi: Timo Numminen

kustantaja: Avain

ISBN: 9789523043664

sivuja: 335

ilmestymispäivä: 9.2.2022

ensimmäinen painos: 2020 (kovakantinen)