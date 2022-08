TIEDOTE: Vaasan museot ovat avoinna Taiteiden yönä 11.8.

Vaasan kaupungin museoissa vietetään Taiteiden yötä torstaina 11.8. Mukana Taiteiden yössä ovat Kuntsin modernin taiteen museo, Pohjanmaan museo, Tikanojan taidekoti ja Vaasan Taidehalli. Museoihin on ilmainen sisäänpääsy. Ainoastaan Vanhan Vaasan museo on suljettuna 11.8.

Taiteiden yön ohjelma on monipuolista ja sopii myös lapsiperheille. Osallistujille on tarjolla näyttelyiden lisäksi erilaisia työpajoja, esityksiä ja pihaleikkejä. Tikanojan taidekodin puutarhassa taidekodin ystäväyhdistys paistaa perinteisiä herkkuvohveleita klo 17-21.

Taiteiden yönä museoiden monipuolisuus nousee esiin

Kuntsin modernin taiteen museossa on esillä Markku Hakurin ja Jan Kenneth Weckmanin Taikavuori –näyttely, jossa kahden taiteilijan välistä vuoropuhelua esitellään piirustuksin, maalauksin sekä installaatioin. Museossa järjestetään myös kuvataiteilija Marja Kolun mosaiikkityöpaja. PALASISTA KOKONAISUUS –kollektiivinen mosaiikkiteos toteutetaan museon työpajatila Studiossa klo 17-20. Kuntsin modernin taiteen museosta löytyy myös kaikkien museokauppojen yhteinen myyntibasaari.

Pohjanmaan museossa on esillä näyttely Vallan ja varallisuuden symbolit, joka perustuu antiikkikauppias ja asiantuntija Peter Mustosen esinekokoelmiin. Näyttelytiloissa on rajattu henkilömäärä. Museon pihalla on lapsille asvalttipiirustusta sekä perinteisiä pihaleikkejä.

Tikanojan taidekodissa voi tutustua kuvataiteilija Erika Adamssonin yksityisnäyttelyyn ”Nostalgia”. Lapsille on tarjolla työpaja, jossa askarrellaan silkkipaperikukkia ja Lastenteatteri Soiva Sammakko järjestää esityksiä puutarhassa. Vaasa-Pärnu Seuran ulkoilmavalokuvanäyttely ”Kävelyllä Pärnussa” avautuu Taiteiden yönä. Avajaisia vietetään klo 17.30. Tikanojan taidekodin ulkotiloihin ripustettu näyttely esittelee Andres Admsonin valokuvia Vaasan ystävyyskaupunki Pärnusta.

Vaasan Taidehallissa on esillä Kukka-Maria Rosenlundin näyttely ”Syli”, joka tutkii fantasian ja todellisuuden välimaastoa valokuvin ja veistoksin. Moldovalainen muusikko, valokuvaaja ja performanssitaiteilija Bogdan Dullsky esiintyy Taidehallilla klo 18.30 ja 21.00.



Lisätietoa näyttelyistä sekä päivittyvästä Taiteiden yön ohjelmasta Vaasan kaupungin museoiden verkkosivuilta: www.vaasankaupunginmuseot.fi