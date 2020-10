Tiedote yrityskaupasta: PRESTO PALOTURVALLISUUS OY ON OSTANUT SAMMUTINHUOLTO SAARI OY:n KOKKOLASTA

Presto Paloturvallisuus Oy tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaista paloriskien hallintaa valtakunnallisesti ”Fire risk management™” konseptinsa kautta - sisältäen sekä paloturvallisuuspalvelut, että -tuotteet. Yhtiö on osa ruotsalaisomistuksessa olevaa Presto-konsernia. Presto on alansa johtava toimija, jolla on yli 60 vuoden kokemus asiakkaittensa paikallisesta palvelemisesta. Prestolla on toimintaa Suomessa, Ruotsissa sekä Norjassa.

Sammutinhuolto Saari Oy on yksi Suomen vanhimmista sammutinhuoltoliikkeistä. Yrityksellä on vankka osaaminen ja jalansija paloturvallisuuspalvelujen tarjoajana Kokkolan ympäristössä.