Tieteeseen pohjaava räppi ympäristöhuolen ja toivon viestijänä

Oulun yliopiston tutkijat tuovat ympäristömuutoksen tärkeitä teemoja esiin yhteistyössä artistien kanssa. Tutkimustieto yhdistettynä muusikon ja graafisen suunnittelijan osaamiseen muotoutui musiikkivideoksi Prospects.

Idea tiedehenkisen räpin tekemisestä on kypsynyt hiljalleen ja nyt on julkaisun aika. Ensimmäisen version lyriikoista tutkija Simo Sarkki kirjoitti kulttuuriantropologian seminaariin. Musiikista vastaa Joona Mikael Moilanen ja videotuotannosta Teemu Halmetoja.



Tieteen puolelta ydinryhmässä on ollut mukana lisäksi kulttuuriantropologeja, arkeologi sekä musiikin ammattilainen Sussexin yliopistosta. Ryhmä on muokannut ideaa, lyriikoita, videon käsikirjoitusta ja kokonaisuuden sanomaa. Kukaan tekijöistä ei ole tehnyt tieteeseen nojaavaa räppiä aikaisemmin. Sisällössä huolestuneisuus on päällimmäinen tunne, mutta mukana on myös tujaus toivoa. Videon edetessä yleinen ympäristöhuolen esittäminen vaihtuu henkilökohtaisten valintojen kuvaamiseksi.

”Prospectsin perusviesti on ympäristöhuoli, mutta toisaalta myös toivo. Elonkirjon köyhtymisestä sekä ilmastonmuutoksesta puhutaan paljon. Arktinen aluekin on ollut julkisuuden keskusteluissa. Arktisesta kertova säkeistö tuo monipuolisuutta ympäristöhuolelle. Kestävä kehitys on yhtä lailla ihmisiä kuin luontoakin varten”, kuvailee tutkija Simo Sarkki Oulun yliopistosta.



”Jokaisen kolmen säkeistön loppuun on upotettu ajatuksia siitä, mitä ihmiset voivat tehdä kestävyyden edistämiseksi. Lisäksi beat switchin jälkeinen osuus kuvastaa henkilökohtaista lähestymistä ympäristöhuoleen. Henkilökohtaisen otteen heijastamiseksi teimme videon, jossa kamera ikään kuin kulkee mukanani ja katsoja viettää aikaa kaupungilla kanssani pyöräillen. Ympäristöhuolen herättämä toiminta voi olla arkista ja hauskaakin”, kertoo videolla räppäävä muusikko Joona Mikael Moilanen.



”Mietimme kivoja kohteita ja kuvasimme Joonaa räppäämässä paljon eri taustoilla ja näin saatiin mukaan hieno rytmi, jossa paikat vaihtuvat mutta sanoma säilyy. Luovuuden merkitys paikkojen valinnassa ja niiden potentiaalin hyödyntämisessä on tärkeää”, korostaa videotuotannosta vastaava Teemu Halmetoja.

Sattuman suomat mahdollisuudet näkyvät lopputuloksessa. Esimerkiksi kirpputorilla kuvatessa sieltä löytyi Oulun yliopiston paita, joka näkyy yksityiskohtana videolla. Video on kuvituksen kautta myös muutenkin hauska ja monitulkintainen. Simo Sarkki kertoo, että videosta meinasi kuitenkin aluksi tulla liian ruuhkainen.



”Toki siellä nytkin on paljon asiaa, mutta esimerkiksi valokuvia vähennettiin huomattavasti alkuperäisestä suunnitelmasta ja lisäksi bannerit kuvien päälle jätettiin lähes kokonaan pois. Myöskin newsfeediä lyhennetiin melkoisesti. Lopputulos on vieläkin tiivis, jossa on tarpeeksi asiaa, mutta ei kuitenkaan liikaa. Mielestämme lopputulos on kekseliäs.”



”Haluamme myös johdattaa katsojat lisätietojen äärelle ja päädyimme ratkaisuun, jossa lähteet löytyvät netistä ja ovat suhteellisen helposti lähestyttäviä myös tieteen ulkopuolelta tuleville ihmisille”, Sarkki korostaa.



”Sanoma on tärkein. Äänimaisema toimii alustana viestin välittämiselle. Tuntui kuin olisin tehnyt musiikkia elokuvalle, jossa erilaiset äänet toimivat yhdessä viestin tukemiseksi. Ihmisten erilaiset asiantuntijuudet tukevat toisiaan ja lopputulokseen voimme olla tyytyväisiä. Mielikuvitus yhdistää meitä”, Moilanen kiteyttää luomisprosessin.

Tutkijan analyyttisyydellä Sarkki toteaa lopputuloksestakin tieteellisen pohjan näkyvän.



”Video on kokonaisuutena poikkitieteellinen,jossa erilaiset voimavarat ja vahvuudet yhdistyvät tavalla, joka antaa riittävästi tilaa monimuotoisille luovuuksille. Vertaiskuvan mukaan monitieteisyys on kuin hedelmäkulho, tieteidenvälisyys kuten hedelmäsalaatti ja poikkitieteellisyys kuten smoothie. Prospectsin tapauksessa voi sanoa, että lopputulos on smoothie, joka yllätti meidät kaikki raikkaudellaan!”

Kappale ja video jättävät myös tulkinnalle sijaa. Viesti on tiiviisti se, että jokainen voi auttaa kestävämmän maailman luomisessa ja jokaista tarvitaan muutoksessa. Everyone is a Prospect.

Ympäristömuutos pohjoisessa on ajankohtainen tutkimusaihe Oulun yliopistolla. Tarve muutosten ja niiden vaikutusten ymmärtämiseen muodostaa yhden yliopiston tieteidenvälisistä tutkimusprofiileista. Kulttuuriantropologian oppiaineessa tutkitaan ilmastonmuutoksen sekä elonkirjon köyhtymisen kestävyyshaasteita liittyen sopeutumiseen, resilienssiin, paikallistietoon sekä luonnon resurssien hyödyntämiseen.



Prospects videoprojektin alullepanija tutkija Simo Sarkki, tarkastelee näitä teemoja myös omassa tutkimuksessaan. Sarkin viimeaikaiset julkaisut käsittelevät esimerkiksi poronhoitajia oikeudenhaltijoina sidosryhmän sijaan, sosiaalisia innovaatiota, tiede-politiikka-yhteiskunta vuorovaikutuksia ympäristöhallinnassa sekä luonnonresurssien kestävää hyödyntämistä. Sarkki pyrkii tutkimuksensa kautta vastaamaan aikamme kestävyyshaasteisiin esimerkiksi tuottamalla tietoa, joka auttaa edistämään YK:n määrittämää kestävän murroksen lupausta, ettei kukaan saa jäädä kehityksestä jälkeen.