Tietoa ja vertaistukea eroa miettiville vanhemmille

https://tukinet.net/teemat/vertaistukea-yhden-vanhemman-perheiden-vanhemmille/ryhmachatit/

ti 4.10.2022 klo 18-19.00 Yhden vanhemman perhearki: mitä kaikkea siihen kuuluu ja miten selvitä siitä?

Perheessä monia asioita, joita pitää ottaa huomioon, myös lasten ikä huomioiden. Varsinkin kun ei ole sitä toista vanhempaa siinä auttamassa. Mihin päiväkotiin, mihin kouluun ja miten matkat hoidetaan mihinkin. Miten kauppareissut hoidetaan, entä muut tärkeät esim. virastoasiat. Miten omat harrastukset ja jaksamisesta huolehtiminen, miten lasten harrastukset. Miten saada rahat riittämään?

ti 25.10. klo 20-21 Vanhemmaksi ilman kumppania - Yksin odottamiseen liittyvät tunteet

Odotatko lasta yksin tai oletko vastikään saanut lapsen yksin? Millaisia tunteita, huolia tai iloja, odotukseen liittyy sinun kohdallasi? Mistä voi saada tukea arkeen tarvittaessa? Tässä chatissa pohditaan elämää ja arkea ainoana vanhempana, sekä siihen liittyviä kysymyksiä ja tunteita. Tule jakamaan ajatuksiasi tähän Yhden Vanhemman Perheiden Liiton chattiin.

ti 8.11. klo 20-21Kuinka vastaan lapselle toisen vanhemman puuttumisesta?

Oletko jäänyt yksin raskausaikana tai oletko hankkinut lapsen itsellisesti, lahjoitetuilla sukusoluilla? Oletko pohtinut, miten keskustella lapsen kanssa toisen vanhemman puuttumiseen liittyvistä kysymyksistä ja asioista, joista lapsi ennemmin tai myöhemmin haluaa kanssasi keskustella? Toisen vanhemman puuttuminen – on lähtökohta mikä tahansa, on myös lapsen asia, osa hänen historiaa ja elämää, johon läsnä oleva vanhempi voi ja kannattaa valmistautua. Tervetuloa jakamaan ajatuksia tähän totaaliyksinhuoltajien – yksin lasta odottavien ja yksin lapsen saaneiden yhteiseen chat-hetkeen!

ti 22.11.2022 klo 18:00 -19:00 Yhden vanhemman perhe ja erityislapsi

Yhden vanhemman perheessä tehtävien asioiden lista voi olla pitkä ja tulee tunne, että yhtenä vanhempana pitäisi revetä kahden vanhemman superihmiseksi. Kiirettä voi olla sitäkin enemmän silloin, kun perheessä on erityistarpeinen lapsi. Tässä chatissa pohdimme arjessa jaksamista sekä arjen sujuvuutta erityislapsiperhearjen näkökulmasta. Millaiset asiat haastavat jaksamistasi? Millaiset asiat taas lataavat sinua? Mikä tuottaa sinulle hyvinvointia? Levännyt ja omat rajansa tunnistava vanhempi on myös lapsen kannalta paras mahdollinen vanhempi. Arjen sujuessa vanhemmalla on voimavaroja lapsen kehityksen tukemiseen ja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Vetäjinä YVPL:n asiantuntijat Helka Belt, Marjo Meriranta ja Markku Iso-Heiko

Eroryhmät

Elämää on eronkin jälkeen. Muutetaan yhdessä menetys voimavaraksi.



TUKINET Askelmerkkejä eron käsittelemisen tueksi – chat, maksuton Käsittele erotunteitasi ja vanhemmuuttasi chatvertaisohjaajan kanssa torstaisin klo 20-21 25.8., 1.9., 8.9.,15.9. ja 22.9. (kts keskusteluteemat s. 7) Linkki ryhmään: https://tukinet.net/teemat/vertaistukea-yhden-vanhemman-perheiden-vanhemmille/ryhmachatit/ Lisätietoja: helka.belt@yvpl.fi.

Tapaamisen teemat:

to 25.8. klo 20-21 Eroon liittyvät tunteet – tunnista eroviha

Kaikki eivät tunnista vihaansa, tai pelkäävät sitä. Vihalla on kuitenkin monta erilaista muotoa: pettymys, ärtymys, aggressio, epäonnistumisen tunne, viha itseä ja toista kohtaan, syyllisyyskin. Viha on tärkeää käsitellä, jottei se muutu jähmeäksi katkeruudeksi. Viha auttaa myös irtaantumaan entisestä kumppanista.

to 1.9. klo 20-21 Eroon liittyvät tunteet – suru on hyvä surra

Suru voi tuntua liian kipeältä tai suurelta. Suru on kuitenkin eteenpäin vievä voima. Sen avulla voi käsitellä menetystään ja mennyttä suhdettaan rakentavasti. Suru muuttuu käsiteltynä haikeudeksi. Suru jää kehoon ja mieleen lamaannuttavana tunteena, jos sitä ei käsittele. Uskalla surra eroasi.

to 8.9. klo 20-21 Mitä voin oppia erosta?

Miksi erosimme? Miksi valitsin juuri tämän kumppanin? Millaisia toimintamalleja minulla oli suhteessa? Mitä voin niistä oppia?

to 15.9. klo 20-21 Itsetunnon rakentaminen eron jälkeen

Itsetunto voi olla murusina eron jälkeen. Siksi onkin todella tärkeää rakentaa itselleen itsetuntemuksen kautta ja hyväksyä omat piirteensä, käyttäytymismallinsa ja menneisyytensä. Itsetunnon rakentaminen itsensä varaan rakentaa vahvempaa loppuelämää.

to 22.9. klo 20-21 Eron käsittely auttaa erovanhemmuutta

Kun käsittelee omat tunteensa, kipupisteensä ja eroon johtaneet syyt, kykenee myös tukemaan lastaan eron jälkeen. Hyvinvoiva vanhempi tarkoittaa myös hyvinvoivaa lasta.

HELSINKI viiden kerran eroryhmän to 20.10-17.11.2022 kello 17.30–19.30 Pienperheyhdistys, Petter Wetterin tie 6, 00810 Helsinki. Ryhmän hinta on 50 €. Maksuton lastenhoito. Käsittelemme erosurua ja -vihaa, itsetunnon rakentamista uudelleen, erovanhemmuutta sekä sitä, miten eron jälkeen lähteä kohti uutta. Vetäjänä eroseminaariohjaaja ja YVPL:n asiantuntija Helka Belt. Ilmoittautuminen syyskuussa 2022 ja tiedustelut: helka.belt@yvpl.fi.

TEAMS Kamalat äidit ryhmä, 0 euroa, 5.10-7.12. keskiviikkoisin klo 18-19.30 Ilmoittautuminen 19.9. mennessä: https://link.webropol.com/s/kamalataidit2022 Ohjaajat: koulutetut vertaisohjaajat ja totaaliyksinhuoltajat Eve ja Tuija Lisätietoja: YVPL:n työntekijältä Terhiltä: terhi.rapeli@yvpl.fi tai p. 040 1863421. Ryhmän toteuttavat Yhden Vanhemman Perheiden Liiton VeNyvä-nuorisotoiminta ja Suomen NNKY-liiton Kamalat äidit® -toiminta yhdessä.

Maksuttomat Eron ABC-illat, 0 euroa

Käsitellään lapsen huollon tapaamisen ja elatuksenjärjestäminen vanhempien eron jälkeen. Paikalla asianajaja ja liiton työntekijä. Lastenhoito järjestetään tarvittaessa. Ilmoita hoidon tarpeesta etukäteen. Tarkoitettu eroavilla tai eronneille vanhemmille, heidän omaisilleen sekä ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään eroperheitä.

JÄRVENPÄÄ Eron ABC-ilta 0 euroa, ma 19.9. klo 17.30-19.00 Järvenpään perheoikeudellisessa yksikössä, Mannilantie 4, Järvenpää. Lisätietoja: helka.belt@yvpl.fi, 040 774 9660.



TURKU Eron ABC-ilta, 0 euroa, ke 28.9.2022 klo 17.30-20.00, Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3. mukana myös varatuomari Anne Teuri. Ei ennakkoilmoittautumista. Kahvitarjoilu. Lisätietoja: teija.hallback-vainikka@yvpl.fi, 040 541 5294.

KUOPIO Eron ensiapupiste käynnistyy ke 31.8. klo 16-17.30. Päivystykset myös ke 5.10. ja 9.11. Kuopion museolla Kantti-rakennuksessa. Tule keskustelemaan luottamuksellisesti ammattilaisten kanssa. Maksuton. Yhteistyössä Kuopion Ensikotiyhdistys, Kuopion kaupungin perheneuvola, kriisikeskus ja perheasiain neuvottelukeskus, YVPL ja Kuopion museo.

OULU Eron ABC-ilta, 0 euroa, 30.8. klo 17.30 Kumppanuuskeskus, Kansankatu 53. Ilm. 29.8.klo 15.00 mennessä. Ilmoita lastenhoidon tarve: oulunseudunyvp@gmail.com. Paikalla AA Jutta Wallén-Leino. Neuvonta maksutonta eikä vaadi jäsenyyttä. Lisäksi joka kuukausi, katso tarkemmat ajat ja asianajajatkin: osyvp.fi ja yvpl.fi kotisivuilta. Yhteistyössä Oulun seudun yhden vanhemman perheet ry.

ROVANIEMI Vanhempien eron ABC-illat, 0 euroa Perhetoimintakeskuksessa, Pirkkakatu 2. Mukana Arctica asianajotoimistosta AA Antti Hyvönen. Ilmoitathan lastenhoidon tarpeestasi etukäteen. Kysy lisää: 040 754 0026, markku.iso-heiko@yvpl.fi

Isien ja lasten illat Rovaniemellä

Mukavaa yhteistä tekemistä Isille ja lapsille.

31.8. klo 17-19 Heppapuisto, fresbeegolfia, mm. nopeustutka, leikkirasteja, mehua, pullaa, kahvia

6.10. klo 16.30-18.30, MLL:n Perhetoimintakeskus, afterworks pitsailta, tehdään yhdessä pitsaa.

2.11. klo 15-18, Tiedekeskus Pilke, Mukavaa toimintaa, koneita, mehua, keksiä ja kahvia.

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri, Erityislasten Omaiset ELO ry, Lapin ensi- ja turvakoti ry, Rovaniemen Seurakunta, Tiedekeskus Pilke. Toimintaa koordinoi Markku: markku.iso-heiko@yvpl.fi, 040 754 0026 Toiminta on maksutonta eikä vaadi jäsenyyttä.

