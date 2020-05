Tietokirjoja solvaamisen historiasta ja kadonneista suomalaisista

Petri Laukan ja Ari Turusen uusi tietokirja "Solvaajat – Herjaamisen hävytön historia" tutustuu panettelun historiaan ja käy läpi politiikan, uskonnon sekä kulttuurialan solvaajia, jotka katsovat oikeudekseen arvostella muita. Tiina Saaren ja Maiju Majamaan tietokirja "Ei jälkeäkään" kertoo yhdentoista kadonneen suo­malaisen tarinan. Vuosittain 40–50 suomalaista katoaa pitkäksi aikaa. Osaa heistä ei löydetä koskaan. Kirjat ilmestyvät 1.6. – myös e- ja äänikirjoina.

Mitä tapahtui 16-vuotiaalle Raisa Räisäselle Tampereen yössä 20 vuotta sitten? Mihin raumalainen 18-vuotias Markus Leväniemi katosi ruotsinlaivalta aamuyöllä? Tiina Saaren ja Maiju Majamaan tietokirja Ei jälkeäkään – 11 suomalaista kadonnutta ja kaivattua kertoo yhdentoista kadonneen suomalaisen tarinan. Osa heistä on yhä kadoksissa, osa on löytynyt tavalla tai toisella. Laadukkaasti kirjoitetut tarinat perustuvat pääosin poliisien ja omaisten haastatteluihin. Kirjassa tarkastellaan katoamisten taustalla olevia syitä ja sitä, miten omaiset selviävät: Jos kadonnutta ei löydy, surutyö ei voi kunnolla alkaa. Läheiset jatkavat etsimistä.

Historia on täynnä hävytöntä herjaamista. Julmat sanat ovat aina edeltäneet julmia tekoja ja seurauksena on ollut katastrofeja. Petri Laukan ja Ari Turusen Solvaajat-kirja paljastaa, millainen on tyypillinen solvaaja, kuinka räyhääminen vaikuttaa yhteiskuntiin ja miten voisimme olla rauhallisempia.

Hyvää kielitaitoa haukutaan Yhdysvalloissa epäisänmaalliseksi. Naapurimaa nimetään elintarvikkeen mukaan. Marx herjasi porvareita, Hitler honteloita älykköjä. Parjaaminen on viihdettä, ja tosi-tv:n nöyryytykset muistuttavat sosialistimaiden näytösoikeudenkäyntejä.

Filosofi Jean-Paul Sartre moitiskeli kirjailija Albert Camus’ta liian hyvästä kirjoitustaidosta. Rokkarit pilkkaavat toisiaan ylipainosta, elokuvaohjaajat tylsyydestä. Äreiksi ikääntyneet poliitikot piinaavat kaikkia. Sosiaalisesta mediasta on tullut solvaava media.

Onneksi enemmistö ihmiskunnasta ei kuitenkaan solvaa. Meillä on mahdollisuus rakentavaan keskustelukulttuuriin.

Kirjat ilmestyvät 1.6. – myös äänikirjoina. Solvaajat-kirjan lukee teoksen toinen kirjoittaja Ari Turunen. Äänikirjana ilmestyy samaan aikaan myös kevään kovakantinen bestseller Juice puhuu – Kootut muistelmat, jonka äänikirjassa pääsemme kuulemaan myös Juicen omaa puhetta.

Kesäkuussa on luettavissa tai kuunneltavissa myös kutkuttava kesävalikoima parasta pohjoismaista jännitystä: Arne Dahlin uutuusdekkari Vapaus ja Heine Bakkeidin hyytävä Paratiisin kutsu. Denise Rudbergin toiseen maailmansotaan sijoittuvan vakoilijaromaanisarjan ensimmäisen osa Salainen koodi julkaistaan heinäkuun alussa.

