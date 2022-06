Tiina Brännaren ja Eppu Nuotion herkullisen vauhdikas romaani keski-ikäisen naisen irtiotosta

Tiina Brännare & Eppu Nuotio: Veto

Ilmestyy 17.6.

Romaanin tapahtumat käynnistyvät, kun Kiti kuittaa voittonsa hurjasta vedosta. Hän aikoo viettää elämänsä loman Lapin kesässä. Rahaa on kerrankin riittävästi, ja vapaus tehdä mitä vaan saa Kitin ruumiin kipinöimään.

Rento lomatunnelma haihtuu, kun Kiti tajuaa olleensa hyväuskoinen hölmö. Onnekseen asuntoautolla huristeleva Kiti saa paikkakunnalta kaksi uutta ystävää.

Voittorahat ja vaaralliseksi paljastuva miesystävä pitää kolmikon kiireisenä.

Kitin meno ei jätä ketään kylmäksi.

”Olemme aina nostaneet töissämme naisia keskiöön. Tämä on ensimmäinen yhteinen kirjamme, oli hauskaa kirjoittaa nelikymppisestä ja aivan erilaisessa elämäntilanteessa olevasta naisesta.”

Eppu Nuotio on suosittu kirjailija, näytelmäkirjailija ja ohjaaja. Tiina Brännare on menestynyt ohjaaja, koreografi ja näyttelijä. He ovat kirjoittaneet yhdessä kymmeniä näytelmiä ja useita menestysmusikaaleja vuodesta 1992 alkaen. Hulvattoman herkullinen Veto juhlistaa Nuotion ja Brännaren 30-vuotista työkaveruutta.

