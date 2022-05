Tiina Raevaaran ylistetty jännärisarja saa jatkoa – Sielujen syöveri paljastaa menneisyyden valheet

Eerika menetti lapsena perheensä tulipalossa, josta hän on syyttänyt itseään vuosikymmeniä. Eerika alkaa epäillä muistikuviaan tulipalosta, kun hänen vanhempiensa ystävä, psykologi Harriet ilmestyy hänen elämäänsä.

Pian Harrietin ympärillä alkaa tapahtua brutaaleja kuolemantapauksia ja Eerika tempautuu mukaan jännitysnäytelmään, jonka juuret näyttävät ulottuvan Suomen puolustusvoimien keskeytettyyn tutkimushankkeeseen. Voiko Eerika luottaa enää mihinkään, kun menneisyys paljastuu valheeksi?

Tiina Raevaara (s. 1979) on tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla ja Suomalaisen tiedeakatemian Pro scientia -palkinnolla huomioitu kirjailija, tiedetoimittaja, perinnöllisyystieteeseen erikoistunut biologi ja filosofian tohtori. Häneltä on ilmestynyt yhdeksän romaania, Runeberg-palkittu novellikokoelma ja kolme tietokirjaa.​ Raevaaran jännitysromaanisarjan avausosa Kaksoiskierre (2020) valittiin Laurin kirja -äänikirjapalkinnon voittajaksi, ja sarjan toinen osa Polaaripyörre (2021) on kerännyt ylistäviä arvioita.

Sielujen syöveri ilmestyy 20.5.2022.

Raevaaran jännitysromaaneista sanottua:

“Tiina Raevaaran uutuus tarjoaa tämän hetken parasta jännitystä.” – Helsingin Sanomat (Polaaripyörteestä)

“Suorastaan mestarillinen trilleristi.” – Suomen Kuvalehti (Polaaripyörteestä)

”Tappavan hyvää jännitystä tieteen ja taiteen leikkauspisteestä.” – Turun Sanomat (Kaksoiskierteestä)

”Stoori on rautaa.” – Kauppalehti (Kaksoiskierteestä)