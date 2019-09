Tikanojan taidekodin uusi näyttely kertoo selvänäköisyydestä taiteessa

Tikanojan taidekodissa 20.9. avautuva näyttely ”Sielun silmä” valottaa tunnettujen suomalaistaiteilijoiden ja heidän teostensa yhteyksiä selvänäköisyyteen erityisesti vuosisadan vaihteen taiteessa. Vaasan kaupungin museot ovat tuottaneet taiteen- ja uskonnontutkija Nina Kokkisen kuratoiman näyttelyn yhteistyössä Gallen-Kallelan Museon kanssa. Näyttely on esillä 19.1.2020 saakka.

Okkultismi ja esoteeriset liikkeet olivat suosittuja 1800-luvun lopulla ja selvänäköisyydestä (ransk. clairvoyance) tuli yksi ajan kiehtovimmista puheenaiheista. Uskottiin, että kuudennen aistin ja sielun sisäisten silmien avulla saattoi havaita todellisuuden hienojakoisempia, tavanomaisesti näkymättömiksi jääviä tasoja. Monet taiteilijatkin innostuivat spiritualismista, teosofiasta ja psyykkisten ilmiöiden tutkimuksesta, jota myöhemmin alettiin kutsua parapsykologiaksi.

Näyttely valottaa tunnettujen suomalaistaiteilijoiden ja heidän teostensa yhteyksiä selvänäköisyyteen. Miten spiritualistiset henkivalokuvat ja psyykkinen tutkimus vaikuttivat vuosisadanvaihteen taiteeseen? Miten taiteilijat kuvasivat todellisuuden näkymättömillä tasoilla liikkuvia energioita ja eteerisiä kehoja?

Uusia näkökulmia

Vaasan kaupungin museoiden amanuenssi Anna Franckin mukaan näyttely keskittyy erityisesti vuosisadanvaihteen taiteeseen, mutta mukana on myös myöhemmin 1900-luvulla tehtyjä teoksia.

Akseli Gallen-Kallelan lisäksi näyttelyn taiteilijoita ovat muun muassa Pekka Halonen, Hugo Simberg, Beda Stjernschantz, Ellen Thesleff, Ester Helenius ja Eemu Myntti.

- Näyttely avaa uuden näkökulman taiteilijoiden tuttuihinkin teoksiin, Franck kertoo.

Näyttely on ollut kesän ajan esillä Gallen-Kallelan museossa ja se nähdään nyt Tikanojan taidekodissa jonkin verran laajempana.

Näyttely perustuu uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen

Näyttely pohjautuu pääosin Nina Kokkisen paljon kiinnostusta herättäneeseen väitöstutkimukseen, joka selvittää millaisen roolin esoteerisuuteen taipuva henkisyys sai Akseli Gallen-Kallelan, Pekka Halosen ja Hugo Simbergin taiteessa.

Tutkimus osoittaa taiteilijoiden ammentaneen ideoita taiteeseensa, työskentelyynsä ja taidekäsitykseensä muun muassa teosofiasta, spiritualismista, psyykkisestä tutkimuksesta, swedenborgilaisuudesta ja vapaamuurariudesta.

Tapahtumia

Nina Kokkinen pitää kuraattorin kierroksen lauantaina 7.12. klo 13.

Näyttelyssä pidetään yleisöopastukset sunnuntaisin 20.10., 17.11. ja 15.12. sekä 19.1. klo 13 ruotsiksi ja klo 14 suomeksi.

Keskiviikkona 23.10. klo 18 järjestetään Tikanojan taidekodissa yleisömeediotilaisuus, jossa meedio ja mediaalinen voimavarakouluttaja Harriet Piekkola välittää viestejä henkimaailmasta. Tilaisuuden kesto on noin 1,5 tuntia ja sen jälkeen voi tutustua näyttelyyn klo 20 saakka. Liput 15 €, Museokortilla 10 €:n alennus, lipunmyynti alkaa klo 17, ei ennakkolippuja. Osallistujamäärä on rajoitettu ja ovet suljetaan esityksen ajaksi.

Pyhäinpäivänä lauantaina 2.11. näyttelyn pääsee katsomaan ilman pääsymaksua.

Tikanojan taidekodissa pidetään perjantaina 10.1. klo 18 spiritualistinen iltama, jossa Art Teatro esittää taikashown ”Spiritism Amusante”. Show pohjautuu 1880-luvun naistaikureiden ja meedioiden esityksiin. Esityksen kesto on 20 min. ja sen jälkeen on mahdollisuus tutustua esillä olevaan Sielun silmä –näyttelyyn klo 19.30 saakka. Liput 20 €, Museokortilla 10 €:n alennus, lipunmyynti alkaa klo 17, ennakkolippuja ei myydä. Osallistujamäärä on rajoitettu ja ovet suljetaan esityksen ajaksi.

