TILA Group syntyi tarpeesta

TILA Group Oy on uusi clt-puurakentamiseen erikoistunut rakennusyhtiö, jonka perustivat nimekkäät konkariyrittäjät. Yhtiön organisaatio ei ole aivan perinteinen, niin ansaintalogiikaltaan kuin liiikeaidealtaankaan.

Yhtiö on erikoistunut puhtaisiin, terveellisiin tiloihin, jotka kattavat asumisen, harrastamisen ja työnteon. Moni yhtiö lupaa samaa tänä päivänä, mutta TILA Groupilla lupaus ei jää vain sanahelinäksi. Tosiasia on, että puu on erittäin tehokas hiilinielu ja yksi kestävän kehityksen kulmakivistä rakentamisessa.

Vaikka puu sinänsä jo tarjoaa raikkaan ja laadukkaan sisäilman, se ei tilagroupilaisille riitä. Yhtiö on tuotteistanut muun muassa sähköisen ilmanpuhdistuksen nanotasolle.

Kovia ammattilaisnimiä

Entinen Lakean toimitusjohtaja, nyt eläköitynyt, Keijo Ullakko on TILA Groupin hallituksessa puurakentamisen neuvonantaja. Jukka-Pekka Vuorinen on hallituksen puheenjohtaja, joka on SM-tason urheiluvalmentaja ja kunnostautunut menestysmentorina.

Tiedetään, että urheilussa menestykseen vaaditaan samoja taitoja kuin liike-elämässäkin. Eihän urheilijakaan voita maailmanmestaruutta ensi yrittämällä ilman sitkeää harjoittelua ja epäonnistumisia sekä harjoittelustrategian hienosäätöä. Jukka-Pekka, tuttavallisesti JP, Vuorinen valjastaa kaiken osaamisensa uuden yhtiön käyttöön. Vuorinen on sarjayrittäjä ja kokenut hallitustyöntekijä.

Toimitusjohtaja Tuomo Hynninen, hänkin urheilumiehiä, on Otaniemestä valmistunut diplomi-insinööri, jonka meriitit ovat projektijohtamisen puolella suurehkoissa hankkeissa.

Myös yksi Suomen suurimmista viherrakentaja-ammattilaisista Sami Vainionpää on TILA Groupin osakas samoin energiaratkaisuista tunnettu Ari Järvinen.

Markkinoinnista ja viestinnästä vastaavat alan konkarit kuten Anne Lampinen ja Markku Alanko, joka on työskennellyt pitkään tunnettujen brändien kanssa. Hän on yhtiön brändipoliisi. Viestintäasioista vastaa pitkään toimittajana työskennellyt viestintäammattilainen Anne Lampinen. Tosin Lampisen titteli on bisnesmuusa, joka tarkoittaa laajempaa liiketoimintainnovoimista.

Muistakaan hauskoista nimikkeistä ei ole pulaa TILA Groupissa, silla kestävän kehityksen asiantuntija Annakaisa Kilpinen on kunnostautunut suuren yleisön silmissä Tuunaajamutsina.

Lähes kaikilla TILA Groupin osakkaalla on kymmenien vuosien osaaminen omalta alaltaan. Yhtiössä osakkaita on 20.

Kolme arkkitehtiä

Koska TILA Group ei rakenna aivan tavallisia taloja, siksi sen riveissä on peräti kolme taitavaa arkkitehtiä. Neuvonantaja-arkkitehtina ja kaavoitukseenkin erikoistunut Juhani Harjun lisäksi riveissä on arkkitehti Jarmo T. Nieminen, joka myös opettaa suunnittelua ja puuseppä-sisustusarkkitehti Harri Markkula. Hän on konseptoinut osallistavan tilasuunnittelun.

Erilainen rakennusyhtiö

TILA Group on erikoistunut clt-puurakentamiseen kestävän kehityksen periaatteella. Se tarkoittaa luonnon säästämistä rakentamisen eri vaiheissa. Rakennuskohteita on pienestä suureen: vapaa-ajan taloista urheiluhalleihin ja kouluihin.

Esimerkiksi pientalokohteissa käytetään lähestulkoon aina maapohjaa säästäviä erikoisvalmisteisia teräspaaluperustuksia, jotka uppoavat maapohjaan oli se kalliota tai savea.

Itse rakennukset valmistuvat tehtaalla moduuleista, joissa kaikki tarvittava on valmiina kuten keittiö-, sauna- ja kylpytilat. Erityisesti uutta ajattelua on tilojen muunnettavuus, korjattavuus ja monitasoinen kierrätettävyys. Konsepti sopii niin uudis- kuin korjausrakentamiseenkin.

Miksi puusta?

- Puun hiilijalanjälki on pieni. Clt on pitkäikäinen, kestävä ja kevyt materiaali, joka mahdollistaa tilojen tehdasvalmistuksen. Puurakennuksiin luontuu hyvin tuulettava alapohja. Suomessa radon on varsin yleistä, summaa Hynninen.

Kestävän kehityksen periaatteisiin TILA Groupissa kuuluu saumattomasti myös elinkaariajattelu. Se tarkoittaa muun muassa, että valmiitkin rakennukset ovat fyysisesti siirrettävissä. Moduulit ovat kuin legopalikoita, joita voi yhdistää tarpeen mukaan.

Jos TILA Groupin liikeidean tiivistää, se menee kutakuinkin näin: Clt-puurakentamista kestävän kehityksen hengessä moduuliperiaatteella. Kärkenä puhtaat ja terveelliset tilat.

Innovatiivinen ansaintalogiikka lisämausteena. Toiminta perustuu leanorganisaatioon.

Innovatiivinen ansaintalogiikka

Rakennusliikkeet perinteisesti hankkivat elantonsa gryndaamalla tai rakentamalla tilauksesta. Näiden mallien lisäksi TILA Group on kehittänyt uudenlaisen ansaintologiikan.

Vuoden toiminta-aikana yhtiö on ehtinyt hankkia yli sadanmiljoonan hankesalkun. Sitä myydään samalla moduuliperiaatteella kuin yhtiö rakentaa taloja eli osissa.

Myymme valmiiksi neuvoteltuja kohteita ja hankkeita ostajatahoille, jotka voivat olla esimerkiksi: kiinteistösijoitusyhtiöitä, kaupunkeja, taloyhtiöitä, säätiöitä tai yksityishenkilöitä. Lista on pitkä, selvittää toimitusjohtaja Hynninen.

Hän huomauttaa, että allianssipohjainen leanorganisaatio mahdollistaa nopean reagoimisen markkinoiden tarpeisiin.

TILA Groupilla on kohteita työn alla muun muassa Porvoossa, Kauniaisissa ja Uudessakaupungissa ja Fiskarsissa.

