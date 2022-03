Tilanne Itä-Suomessa edelleen vakaa – ennakoiva tilannekuva ja tiedonvaihto tärkeää

Alueellisen valmiustoimikunnan tilannekatsauksilla varmistetaan tiedonkulkua eri toimijoiden välillä Itä-Suomen alueella.

Kokouksessaan 17.3.2022 valmiustoimikunta sai lyhyen tilannekatsauksen Karjalan Prikaatin, Pohjois-Karjalan rajavartioston, Maahanmuuttovirasto Migrin, Suomen Punaisen Ristin (SPR) sekä huoltovarmuudesta aluehallintoviraston edustajalta.

Suomeen ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa. Myös rajatilanne on edelleen hyvin rauhallinen ja vakaa koko itärajalla. Maanpuolustuskorkeakoulu (MPKK) kokoaa tilannekuvaa Ukrainan sodasta verkkosivuilleen. Sivuilla julkaistaan arkipäivisin julkisista lähteistä koottu tilannekatsaus:

Ukrainan sodan tilanne Maanpuolustuskorkeakoulun verkkosivuilla (maanpuolutuskorkeakoulu.fi)

Valmiustoimikunta totesi, että ennakoiva tilannekuva, tiedonvaihto ja tilanteen kehittymisen informoiminen on nyt tärkeää viranomaisten kesken. Myös varautumissuunnitelmien päivittämiseen ja tarkastamiseen on hyvä ajankohta. Suomessa viranomaiset varautuvat väestönsuojeluun osana päivittäistoimintaa suunnitelmilla, harjoituksilla sekä toiminnan yhteensovittamisella.

Rekisteröityminen mahdollistaa työnteon

Maahantulijoiden on tärkeää rekisteröityä heti Suomeen saavuttuaan. Rekisteröityminen tapahtuu poliisin kautta. Itä-Suomessa poliisi suosittelee verkkosivuillaan, että turvapaikanhakijat hakeutuvat rekisteröitymään jollekin Itä-Suomen poliisiasemista Kuopiossa, Joensuussa tai Mikkelissä.

Poliisin yhteystiedot tilapäisen suojelun nojalla oleskelulupaa hakeville ja turvapaikanhakijoille (poliisi.fi)

Tilapäinen suojelu on tarkoitettu Ukrainasta sotaa pakeneville henkilöille. Tilapäisen suojelun tarkoituksena on, että maahan saapuville voidaan nopeasti tarjota väliaikaista suojelua. Kun on saanut oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella, voi työskennellä ja opiskella ilman rajoituksia.

Lisätietoa tilapäisen suojelun hakemisesta Ukrainasta paenneille Maahanmuuttoviraston verkkosivuilla (migri.fi)

Suomen Punainen Risti toimii kuntien ja viranomaisten tukena

Supmen Punainen Risti (SPR) toimii ukrainalaisten vastaanottotoiminnassa kuntien ja viranomaisten tukena sekä tarvittaessa erikseen Maahanmuuttovirasto Migrin toimeksiannosta. SPR on perustanut Migrin pyynnöstä myös valtakunnallisen infopisteen yksityisten, järjestöjen ja yritysten avuntarjousten kokoamiseksi. Palvelu on avoinna arkisin klo 9–16.

Lisätietoa infopisteestä Suomen Punaisen Ristin verkkosivuilta (suomenpunainenristi.fi)

Jokaisen on tärkeää huolehtia myös henkisestä kriisinkestävyydestä

Hyvä henkinen kriisinkestävyys ei estä sitä, etteivätkö kriisitilanteet ja järkyttävät kokemukset jättäisi jälkensä meihin yksilöinä, perheenjäseninä ja yhteiskuntana. Tämän vuoksi on tärkeää huolehtia yhdessä myös henkisestä kriisinkestävyydestämme. On hyvä ylläpitää yhteyksiä toisiin ihmisiin ja luoda turvallisuutta vuorovaikutuksessa. Myös omista ja läheisten rutiineista, ravinnosta, unesta ja liikunnasta huolehtiminen vahvistaa henkistä kriisinkestävyyttämme.

Itä-Suomen valmiustoimikunta kokoontuu seuraavan kerran maaliskuun lopussa päivittämään tilannekuvaa alueellaan.

Itä-Suomen alueellisen valmiustoimikunnan tehtävänä on ylläpitää alueellista turvallisuustilannekuvaa. Valmiustoimikunta toimii alueellisen varautumisen yhteensovittamisen sekä siihen liittyvän yhteistoiminnan ja tiedonvaihdon foorumina sekä edistää alueellista ja paikallista turvallisuussuunnittelua ja turvallisuusyhteistyötä.

Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialue kattaa Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat. Alueellisessa valmiustoimikunnassa on mukana toimialueen varautumisen keskeiset viranomaiset ja toimijat. Valmiustoimikunta kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa ja tilanteen vaatiessa useamminkin.

Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja toimii Itä-Suomen alueellisen valmiustoimikunnan puheenjohtajana. Valmiustoimikunnilla on pitkä historia valtion aluehallinnossa.

Lisätietoja

ylijohtaja Soile Lahti, p. 0295 016 800

pelastusylitarkastaja Kai Horelli, p. 0295 016 870

etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto