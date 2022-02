Tilinpäätöstiedote - LapWall Oy kasvoi kannattavasti vuonna 2021

Vuonna 2011 perustettu LapWall Oy on kotimainen puuelementtitoimittaja, jolla on laaja tuotevalikoima sekä nykyaikaiset tehtaat Pyhännällä, Pälkäneellä ja Vetelissä. Lisäksi sillä on toimipisteet Oulussa ja Vantaalla. LapWallin vuoden 2021 liikevaihto oli 35,5 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 130.