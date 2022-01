Tilojen terveysturvallista käyttöä edellyttävä määräys jatkuu pääosassa Itä-Suomea – Itä-Savossa aluehallintovirasto kumosi päätöksiä

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 21.1.2022 tehnyt tartuntatautilain (58 d §) mukaisen, erilaisten asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallista käyttöä koskevan päätöksen Etelä-Savon (Essote), Pohjois-Karjalan (Siun sote) ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueille. Määräys on voimassa 21.1.–20.2.2022.

Määräyksen mukaan toiminta erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa on järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin.

Päätös yleisölle avoimien tilojen terveysturvallisesta käytöstä koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja. Aluehallintoviraston päätös koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja, uimahalleja, yleisiä saunoja ja tanssipaikkoja. Muiden asiakastilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila.

Määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Erilaisten asiakas- ja toimitilojen käytössä on joka tapauksessa aina noudatettava tartuntatautilain (58 c §) yleisiä hygieniavaatimuksia, jotka velvoittavat tiloista vastaavia toimijoita mm. ohjeistamaan asiakkaita, järjestämään asiakkaiden oleskelun mahdollisimman väljästi ja tehostamaan pintojen puhdistusta. Myös yksilöiden vastuullinen toiminta on tärkeää.

Kirjallinen suunnitelma asiakkaiden nähtäville

Aluehallintoviraston antama tilojen käyttöä koskeva päätös velvoittaa toimijaa tekemään kirjallisen suunnitelman siitä, miten lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä ehkäistään. Suunnitelman täytyy olla esillä tiloissa siten, että asiakkaat ja toimintaan osallistuvat näkevät sen.

UKK: Miten teen kirjallisen suunnitelman tilojen käytöstä? (avi.fi)

Itä-Savossa tilojen terveysturvallista käyttöä ja tilojen sulkemista koskevat määräykset on kumottu

Itä-Savon sairaanhoitopiirin (Sosteri) kuntien alueella Itä-Suomen aluehallintovirasto on kumonnut tilojen terveysturvallista käyttöä koskevan sekä asiakas- ja yleisötilojen sulkemista koskevan määräyksen. Itä-Savossa määräykset on kumottu, sillä sairaanhoitopiirin antaman asiantuntija-arvion perusteella tartuntatautilain mukaiset edellytykset niille eivät tällä hetkellä täyty.

Kokoontumisrajoitukset edelleen voimassa koko Itä-Suomen alueella

Itä-Suomen aluehallintoviraston 14.1.2022 tekemä päätös kokoontumisrajoituksista on edelleen voimassa koko Itä-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueella 14.2.2022 saakka. Rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää enintään 50 henkilön tilaisuuksia niin, että osallistujien sekä seurueiden on mahdollista välttää lähikontakteja toisiinsa. Sisätiloissa voi järjestää enintään 20 henkilön tilaisuuksia.

Lisätietoa

Kysyttävää rajoituksista? Ota yhteyttä asiakaspalveluumme:

Aluehallintovirastojen asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@avi.fi

-----

Itä-Suomessa voimassa olevat päätökset kootusti 21.1.2022



1. Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset (TTL 58 §)

Määräys on voimassa koko Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella.

Alueellisesti tai toiminnallisesti rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää enintään 50 henkilön tilaisuuksia. Lisäksi on huolehdittava siitä, että osallistujien sekä seurueiden on mahdollista välttää lähikontakteja toisiinsa.

Määräys on voimassa 14.2.2022 saakka.

Sisätiloissa voi järjestää enintään 20 henkilön tilaisuuksia. Määräys on voimassa 14.2.2022 saakka.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 14.1.2021 (pdf)

UKK: Mitä yleisötilaisuuksia, kokoontumisia ja toimintaa kokoontumisrajoitukset koskevat?

UKK: Mitä toimintaa kokoontumisrajoitukset eivät koske?

2. Tilojen terveysturvallinen käyttö (TTL 58 d §)

Määräys on voimassa Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla 21.1.–20.2.2022.

Toiminta on järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 21.1.2022 (pdf)

UKK: Mitä tilojen käyttöä koskeva päätös tarkoittaa?

3. Tiettyjen asiakas- ja yleisötilojen sulkeminen (TTL 58 g §)

Määräys on voimassa Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla 27.1.2022 saakka. Arviointi päätösten välttämättömyydestä on käynnistetty, lausunnot sairaanhoitopiireiltä pyydetään 25.1.2022 mennessä.

Liikunta- ja urheilutoiminnassa joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä huvi- tai virkistystoimintaan käytettävät tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan käytettävät tilat on määrätty suljettavaksi.

Määräys ei koske kuntosaleja ja muita vastaavia sisäliikuntatiloja eikä myöskään yleisiä saunoja tai uimahallien ja kylpylöiden allastiloja silloin, kun niitä ei käytetä ryhmäliikuntaan. Suljetuksi määrättyjä tiloja voi käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan. Toiminnassa tulee ottaa huomioon osallistujien terveysturvallisuus.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 12.1.2022 (pdf)

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös tartuntatautilain 58 g §:n kumoamisesta 21.1.2022 Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella (pdf)

UKK: Milloin aluehallintovirasto tai kunta voi tehdä sulkemispäätöksen?

4. Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi (TTL 58 c §)

Pykälä on väliaikaisesti voimassa koko Suomessa 30.6.2022 saakka.

Erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa sisällä sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajatuissa asiakas- ja yleisötiloissa ulkona pitää lisäksi noudattaa tartuntatautilain yleisiä hygieniavaatimuksia.

Tartuntatautilaki 58 c § (finlex.fi)