Tilojen terveysturvallista käyttöä tehostettava Etelä-Suomen alueella - toimijoiden pitää varmistaa asiakkaiden turvavälit

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksiä, jolla velvoitetaan laajasti yksityistä ja julkista sektoria varmistamaan asiakkaiden väliset turvavälit lähes koko Etelä-Suomen alueella.

Päätösten mukaan toimijoiden on varmistettava, että asiakkaiden tai osallistujien väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. Vastaava päätös on ollut voimassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella 25.2. alkaen. Nyt määräys ulottuu koskemaan myös Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueita, jotka ovat epidemian leviämisvaiheessa.

Päätökset koskevat seuraavia toimijoita:

yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt

yksityiset elinkeinonharjoittajat

kunnat ja kuntayhtymät

uskonnolliset yhdyskunnat

julkisoikeudelliset laitokset.

Päätökset lähikontaktien välttämisen varmistamisesta ovat voimassa 5.–31.3.2021, ja ne perustuvat väliaikaisen tartuntatautilain pykälään 58 d. Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan.

Päätökset eivät koske oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa, ammattiurheilua eikä yksityis- tai perhe-elämää. Päätökset eivät myöskään koske sisätiloja, joissa on samanaikaisesti enintään kymmenen asiakasta tai osallistujaa, eivätkä ulkotiloja, joissa on samanaikaisesti enintään 50 asiakasta tai osallistujaa.

Aluehallintoviraston päätökset eivät koske ravintoloita, vaan ravintoloiden toiminnan rajoittamisesta päättää valtioneuvosto.

Myös oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen toiminnassa sekä pienemmän asiakas- tai osallistujamäärän tiloissa on kuitenkin aina huomioitava tartuntatautilain mukaiset, koko Suomessa voimassa olevat yleiset velvoitteet terveysturvallisuutta parantavista järjestelyistä. Nämä on määritelty tarkemmin tartuntatautilain pykälässä 58 c.

- Nämä velvoitteet ovat voimassa suoraan lain nojalla ilman erityisiä viranomaispäätöksiä, muistuttaa aluehallintoylilääkäri Laura Nikunen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. - Ne koskevat laajasti yksityistä ja julkista sektoria kaikkialla Suomessa. Epidemiatilanteesta riippuen voimme sitten päätöksillämme velvoittaa osaa toimijoita huomioimaan ehdottomasti turvavälien toteutumisen tai jopa määrätä tiloja suljettavaksi.

Yleisten velvoitteiden mukaisesti toimijoiden pitää tehostaa pintojen puhdistamista sekä antaa asiakkaille ja osallistujille mahdollisuus käsien puhdistamiseen. Asiakkaiden ja osallistujien oleskelu pitää järjestää mahdollisuuksien mukaan väljästi ja sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan. Toimijan täytyy myös ohjeistaa asiakkaita ja osallistujia terveysturvallisuuden huomioimisesta.

- Nyt suuressa osassa Etelä-Suomea epidemiatilanne on niin vaikea, että toimijoiden on syytä tehostaa terveysturvallisuusjärjestelyjä vielä tiukemmiksi kuin mitä nämä yleiset velvoitteet edellyttävät, sanoo Laura Nikunen. - Siksi olemme tehneet tartuntatautilain pykälän 58 d mukaisia päätöksiä, joiden mukaan toimijoiden on ehdottomasti varmistettava, että asiakkaiden tai osallistujien välisiä lähikontakteja ei pääse syntymään.

Toimijoiden tehtävä suunnitelma lähikontaktien estämiseksi

Toimijoiden, joita aluehallintoviraston määräys lähikontaktien tosiasiallisesta välttämisestä koskee, täytyy tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät asiakkaiden tai osallistujien väliset lähikontaktit. Toimijat voivat määritellä keinot itse - kyseeseen voivat tulla esimerkiksi asiakasmäärien rajaaminen tai tilajärjestelyt. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää. Aluehallintoviraston verkkosivuilta löytyy suunnitelmapohja toimijoiden hyödynnettäväksi: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#item-DpAo81qF9aPZ-63046143

Aluehallintovirasto ja kunnat valvovat tilojen terveysturvallista käyttöä. Jos toimija ei noudata määräyksiä ja lain mukaisia velvoitteita, aluehallintovirasto tai kunta voi määrätä tilan suljettavaksi enintään kahden viikon ajaksi.

Lisätietoa:

Medialle:

Laura Nikunen, aluehallintoylilääkäri, p. 0295 016 564

Oona Mölsä, ylitarkastaja, p. 0295 016 592

Merja Ekqvist, ylijohtaja (yhteydenotot suunnittelija Oona Riitalan kautta), p. 0295 016 421

etunimi.sukunimi@avi.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto