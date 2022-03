Tim Hagans ja Judy Niemack tähdittävät 25. kertaa järjestettävää jazzin kesäleiriä Seinäjoella

Uusi kansainvälinen Tšernobyl-ooppera käsittelee ihmistä globaalissa ympäristökatastrofissa 15.2.2022 05:00:00 EET | Tiedote

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian ja University of Southern California, Thornton School of Musicin, opiskelijat yhdistävät taitonsa uudessa oopperatuotannossa. ”All the Truths We Cannot See: A Chernobyl Story 1986” on tarina Tšernobylin ydinvoimalan räjähdyksestä, sen syistä ja seurauksista. Oopperan kantaesitys on tasan kuukauden päästä Helsingin Musiikkitalossa 15.3.2022. Yhdysvaltojen ensi-ilta on Los Angelesissa 21.4.2022.