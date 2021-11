Tim Sparv vaatii Qatarin siirtotyöläisten oikeuksien parantamista Amnestyn kanssa

Suomen Palloliitto on jo pitkään vaatinut FIFA:a käyttämään valtaansa ja painostamaan Qatarin hallitusta toimeenpanemaan ja valvomaan työlainsäädännön uudistuksia. Nyt myös Tim Sparv vetoaa FIFA:an yhdessä Amnestyn Suomen osaston kanssa.

“FIFA:n täytyy varmistaa, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan. FIFA:n pitää tarkkailla, että uusia lakeja noudatetaan ja että siirtotyöläisten olot parantuvat oikeasti. Olemme sen velkaa ihmisille, jotka ovat työskennelleet vuosia luokattomissa oloissa”, Sparv toteaa.

“Qatarin siirtotyöläisten riistäminen on jatkunut aivan liian pitkään. FIFA:n on kannettava vastuunsa ja vaadittava Qatarin hallitukselta tekoja. Se tarkoittaa sekä julkisesti esitettyjä vaatimuksia että suorien suhteiden hyödyntämistä”, sanoo Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson.

Siirtotyöläisten oikeuksia poljetaan eri aloilla

Alle kolmen miljoonan asukkaan Qatarissa työskentelee yli kaksi miljoonaa siirtotyöläistä. He muodostavat 95 prosenttia maan työvoimasta. Valtaosa siirtotyöläisistä ei työskentele MM-kisojen rakennustyömailla, vaan muissa rakennusalan töissä sekä siivous- tai hoiva-alalla. Kaikilla näillä aloilla on raportoitu ihmisoikeusloukkauksista.

Qatarin hallituksen tekemistä työlainsäädännön uudistuksista huolimatta siirtotyöläisten olot ovat edelleen epäinhimilliset. Useat yhtiöt eivät vieläkään maksa siirtotyöntekijöille kohtuullista palkkaa ja työpäivät voivat olla tuskallisien pitkiä. Työnantajat voivat kontrolloida työntekijöitään ja esimerkiksi estää heitä vaihtamasta työpaikkaa. Siirtotyöläisten on hankalaa puolustaa omia oikeuksiaan, sillä he eivät saa perustaa tai kuulua ammattiliittoihin.

Tuhansia siirtotyöläisiä on kuollut Qatarissa. Maan viranomaiset ovat jättäneet tutkimatta tuhansia siirtotyöläisten kuolemia, vaikka todisteita kuolemien ja surkeiden työolojen välisestä yhteydestä on. Kuolemat on rutiinimaisesti luokiteltu luonnollisista syistä aiheutuneiksi, minkä vuoksi omaisilla ei ole myöskään ollut oikeutta korvauksiin.