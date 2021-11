Timo Keisala Demariopiskelijoiden puheenjohtajaksi.

Demariopiskelijat tukee Linnan vallanneita Tampereella 6.11.2021 15:56:08 EET | Tiedote

Tampereen yliopisto on noussut viime vuosina otsikoihin erinäisissä opiskelijoiden oikeuksia tai hyvinvointia koskevissa kysymyksissä, ja yliopiston johto on toistuvasti ohittanut yliopistoyhteisön oikeudet sekä toiveet erinäisissä hallinnollisissa ratkaisuissa. Yliopiston vääntö yliopistodemokratiasta parin vuoden takaa on edelleen kirkkaasti muistissa myös valtakunnallisesti, yliopistodemokratian kiertämisestä ja opiskelijoiden hyvinvoinnin marginalisoinnista työntekijöiden oikeuksien huomiotta jättämiseen. Viimeisimpänä yliopiston tilat ovat jälleen ongelman aihe. Samaan aikaan, kun Tampereen yliopisto hankkii kenties Tampereen kalleinta kiinteistöpinta-alaa tulevan, aiemmin Uros Livenä tunnetun areenan tiloista tiedekulman perustamiseen, opiskelijoille tärkeitä ja huomattavasti tilavampia tiloja halutaan lopettaa säästösyistä. Ongelmallinen tilanne on tiivistynyt erityisesti yliopiston Linna-kirjaston lakkauttamiseen, mutta lakkautuslistalla olisivat myös mm. Pinni A-, Virta-, ja F