Timo Ritakallio Keskuskauppakamarin hallituksen puheenjohtajaksi

Elintarvikeketjussa kohtuuttomia sopimusehtoja – Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta suosittaa käyttämään aitoa hinnantarkistusehtoa 15.12.2021 08:00:00 EET | Tiedote

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta on selvittänyt erään päivittäistavarakaupan alan toimijan ja alkutuottajien välisissä sopimuksissa käytettävän hinnantarkistusehdon hyvän kauppatavan mukaisuutta. Lautakunnan mukaan ehto on kohtuuton. Kohtuutonta sopimusehtoa voidaan sovitella. Lautakunta suosittaa, että kiinteähintaisessa, hintajaksoltaan pitkäkestoisessa sopimuksessa, on oltava aito hinnantarkistusehto.