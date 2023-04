Todellisiin tapahtumiin perustuva musiikkidraama kertoo Viipurin asukkaiden evakuoinnista talvisodan aikaan

Näytelmän tekstin on kirjoittanut kirjailija, taidehistorioitsija Anna Kortelainen, dramatisoinut ja ohjannut Reetta Ristimäki. Musiikki on koottu aikakauden iskusävelmistä ja uusista lauluista, jotka on säveltänyt Seppo Äikäs. Näyttämöllä nähdään hänen lisäkseen karjalaistaustaiset näyttelevät laulajat Niina Ahola, Ilkka Hämäläinen ja Marika Hölttä. Ennen esitystä Viipurin historiaan perehtynyt toimittaja Tiina-Maija Lehtonen johdattaa yleisön viipurilaiseen tunnelmaan. Esityksen tuottaa Greta Tuotanto.

Talvisodan aikana viipurilaisille tarjottiin mahdollisuutta jättää rakkaat aarteensa kotiin, josta viranomaiset huolehtisivat ne omistajien perässä evakkopaikkakunnille. Millaisissa tunnelmissa viipurilaiset käänsivät selkänsä laulavan Karjalan pääkaupungille? Heidän tarinansa paljastuvat ja tuovat esiin Viipurin heleät valot ja syvät varjot.

Näkemiin, Viipuri! on dramaattinen mutta optimistinen teos kadonneesta kaupungista ja sen asukkaiden kohtaloista. Tarina on ajankohtaisempi kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen, kun sota taas riehuu Euroopassa. Teos elävöittää Suomen historiaa ja tuo Viipurin 80 vuoden takaiset tapahtumat samaistuttavassa muodossa lähelle tämän päivän ihmisiä.

Esitykset 17.5. klo 14 & 18.5. klo 14 Karjalatalon juhlasalissa Helsingissä.