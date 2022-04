Tohtoripromootio tuo Ouluun akateemista iloa sekä nobelistin ja LinkedInin perustajan – haastattelumahdollisuuksia tarjolla

Lisää puuta Euroopan terveydenhuollon rakennuksiin 20.4.2022 13:48:05 EEST | Tiedote

Kajaanin yliopistokeskuksen ja Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö johtaa uutta eurooppalaista WOOD for HEALTH -tutkimushanketta, jolla on taustansa kainuulaisessa puurakentamisen perinteessä. Hankkeen tavoitteena on edistää puun käyttöä terveydenhuollon rakennuksissa. Puu rauhoittaa, vaikuttaa sisäilman laatuun ja sitoo hiiltä. Luontaisia hyviä ominaisuuksia tukemaan hanke kehittää mikrobien kasvua estäviä pinnoitteita sekä laatii eurooppalaisen ohjeistuksen puun käytölle terveydenhuollon rakennuksissa ja tiloissa.