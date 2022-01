Töihin Kainuuseen -rekrymessut yhdistävät työnantajat ja -hakijat virtuaalisesti

Kainuun TE-toimiston johtajaksi on valittu Pauli Piilma 17.1.2022 15:41:56 EET | Tiedote

Kainuun TE-toimiston johtajan virkaan on valittu OTK, varatuomari Pauli Piilma. Virka on määräaikainen ja valinta on tehty 31.12.2024 saakka. Piilma aloittaa tehtävässä 1.2.2022. Piilmalla on pitkä kokemus organisaatioiden johtamisesta sekä muutosjohtamisesta. Hän on toiminut muun muassa kunnanjohtajana, Finnveran eri tehtävissä (viimeisimmäksi aluejohtajana) sekä TE-keskuksen johtajana vastaten mm. TE-toimistojen ohjauksesta ja valvonnasta. Piilma siirtyy uuteen tehtäväänsä Kajaanin ammattikorkeakoulun projektipäällikön tehtävästä. TE-toimiston johtaja vastaa TE-toimiston palveluiden tuloksellisuudesta ja palvelulupauksen täyttämisestä, strategisesta johtamisesta, sidosryhmäyhteistyöstä, resurssien kohdentamisesta kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti tuloksellisuutta edistävällä tavalla sekä muutosten toimeenpanosta. Viran sijoituspaikka on Kajaani. Työ- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluva, työnantajia ja työnhakijoita palvel