Toimeentulo-ongelmat tuovat monenlaisia hyvinvoinnin eroja lapsiperheisiin

Miten omikronmuunnos on vaikuttanut koronaepidemian kulkuun? – THL järjestää webinaarin mallinnuksista 14.2.2022 15:06:45 EET | Kutsu

Hyvät toimitukset, järjestämme perjantaina 18.2. kello 13–14 webinaarin, jonka aiheena on omikronmuunnoksen vaikutukset koronaepidemian kulkuun. Webinaari on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Tilaisuudessa THL:n asiantuntijat erikoistutkija Simopekka Vänskä ja ylilääkäri Tuija Leino esittelevät, miten omikron on muuttanut epidemian tilannekuvaa mallinnuksen näkökulmasta ja miten muutokset heijastuvat kevättalven skenaarioihin. Mallit eivät ole ennusteita epidemian tulevasta kulusta, vaan epidemian mahdollisia kehityskulkuja erilaisilla malliin asetetuilla oletuksilla. Webinaari järjestetään Teamsin kautta. Kyseessä on Live Event -tilaisuus, jossa kysymyksiä voi esittää vain chat-kentässä. Tilaisuuteen liittyvät varsinaiset haastattelupyynnöt voi lähettää THL:n viestintään mieluiten sähköpostitse: info@thl.fi. Aika: Perjantai 18.2.2022 klo 13.00–14.00 Paikka: Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDg2ZjU1YTAtZTc2MS00ZTA4LWE2ZjItYjg1ZmFmNmM1ZjE2%40thread.v2