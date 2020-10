Toimi näin, jos tietojasi on vuodettu verkkoon

Ulkomaalaisen työntekijän oikeuksia käsittelevä animaatio julki nyt 16 kielellä 26.8.2020 09:05:30 EEST | Tiedote

Rikosuhripäivystys on julkaissut seitsemällä kielellä animaation, jonka tarkoitus on lisätä ulkomaalaisten työntekijöiden tietoa oikeuksistaan Suomessa. Animaatio on aiemmin julkaistu yhdeksällä kielellä.