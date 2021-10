Toimittaja Jussi Lehmusvesi mietti, miten saisi lapsensa lukemaan – syntyi tarina, jota ei voisi jättää kesken

Arianan aikamatkat – Robin Hoodin jäätävä pläts kertoo Arianasta, ihan tavallisesta kuudesluokkalaisesta, joka tempaistaan kesken ihan tavallisen päivän huimiin seikkailuihin Sherwoodin ikiaikaiseen tammimetsään. Syynä on Arianan kaiken sössivä iskä, joka työskentelee ”jossain isossa kansainvälisessä firmassa” ja kehittelee ”jotain virtuaalitodellisuuteen liittyvää.” Kaiken lisäksi samassa pöpelikössä rämpii luokkatoveri Pyry, joka saa Arianan sydämen läpättämään. Eikä kännykkäverkkoa tietenkään ole missään!

Jussi Lehmusvesi kertoo kirjasarjan idean saaneen alkunsa, kun hänen esiteini tyttärensä totesi erään haasteellisen kaverivierailun jälkeen: ”Iskä, sä olet supernolo!” Lehmusvesi ajatteli, että ”Ariana ja Supernolo faija” olisi täydellinen nimi kirjalle. Tuolloin mitään ei kuitenkaan syntynyt.

Myöhemmin pandemia pakotti Suomen sisätiloihin ja niin lapset kuin aikuisetkin omien ruutujensa äärelle. Lehmusvettä asia vaivasi, ja hän päätti kirjoittaa kirjan, jota lapset eivät voisi jättää kesken. Samoihin aikoihin hän vietti aikaa Kivinokan kesämajallaan 8-vuotiaan poikansa ja tämän kahden kaverin kanssa, joiden mielikuvituksen ympäristö sai laukkaamaan. Äkkiä kivinokkalaisen aarniometsän siimeksessä alkoi vilahdella Sherwoodin iloisia veikkoja, inha seriffi, Robin Hood ja muita lapsuuden sankareita. Tarina alkoi muotoutua.

Kuvittajaksi ja käsikirjoittajakaveriksi Lehmusvesi pyysi Nelosen uutisten aikaista työkaveriaan Christer Nuutista, jota ei ollut tavannut 15 vuoteen.

"Satujen vanhentunut arvomaailma palasiksi"

Lopulta lapsuuden klassikkosadut veivät Lehmusveden mennessään, kun sadut rikkova isä sai mielikuvituksen laukkaamaan. Mitä tapahtuisi, jos hän pudottaisi Tuhkimon lasikengän? Entä jos hän ripottelisi pihviinsä Helinä Keijun taikapölyn, eikä Peter Pan pystyisi lentämään? Tai jos hän herättäisi Ruususen kesken unien?

”Kun selasin lapsuuteni rakasta ja puhkiluettua Tuhannen ja yhden yön sadut -kirjaa, huomasin, että niissä on usein hyvin tunkkainen arvomaailma, jota yhä jaamme lapsille iltasatujen kautta. Ariana ja Pyry saivatkin uuden tehtävän: räjäyttää satujen vanhentunut arvomaailma palasiksi ja ohjata satujen sankarit parempaan elämään”, Lehmusvesi kertoo.

Myös supernolon isän nahkoihin menemisellä oli yllättäviä vaikutuksia. Vaikka Arianan isä jatkaa noloiluaan tulevissakin kirjoissa, Lehmusvesi tajusi, että vanhemman on pystyttävä käsittelemään omat häpeäntunteensa, jottei hän siirrä niitä lapseen. Niitä hän on koronavuoden aikana työstänyt.

Jussi Lehmusvesi (s. 1972) on Helsingin Sanomien kulttuuritoimittaja ja kirjailija, joka on julkaissut aiemmin kaksi aikuisten romaania, Vainikkala ja Operaatio Zuckerberg. Christer Nuutinen (s. 1971) on kuvittaja, käsikirjoittaja ja sarjakuvantekijä, joka tunnetaan muun muassa Kramppeja & nyrjähdyksiä -sarjastaan.

Arianan aikamatkat – Robin Hoodin jäätävä pläts julkaistaan myös äänikirjana, ja teos on käsittely- ja arvosteluvapaa julkaisupäivänään 29.10.2021.

Haastattelupyynnöt, lisätiedot ja arvostelukappalepyynnöt: anni.gullichsen@otava.fi