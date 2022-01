Toimittajawebinaari: Lastensuojelu mediassa – häpeästä kohti ratkaisuja

Toimittajalle lastensuojelu on haastava, mutta tärkeä aihe. On huomioitava yksityisyyden suoja, salassapitovelvollisuus, haastateltavien elämäntilanne, traumat, kriisit ja ennakkoluulot. Lastensuojelu koskettaa kuitenkin vuosittain kymmeniä tuhansia lapsia Suomessa, eikä siitä voi jättää kirjoittamatta.

Lastensuojelun asiakkaat kertovat usein kokevansa häpeää asiakkuudestaan. Työntekijät kertovat uhkailuista, haukuista ja kärjistyksistä, eivätkä aina mielellään esiinny julkisuudessa nimellään. Sekä asiakkaille että työntekijöille sillä on väliä, miten lastensuojelusta puhutaan ja kirjoitetaan. Sillä on väliä myös niille, jotka kaipaavat apua, mutta pelkäävät. Sillä on väliä jokaiselle, joka kohtaa lastensuojelun asiakkaita ja jokaiselle, joka ei kohtaa.

Webinaarissa kuullaan puheenvuorot lastensuojelun työntekijöiltä, lastensuojelun asiakkuuden kokeneelta nuorelta ja vanhemmalta. Toimittaja Milka Sauvala kommentoi puheenvuoroja ja kertoo omista kokemuksistaan laajan, lastensuojelua koskevan juttukokonaisuuden toteuttamisesta.

Puheenvuorojen jälkeen osallistujien on mahdollista liittyä pienryhmäkeskusteluihin työntekijöiden, nuoren tai vanhemman kanssa ja saada juttu- ja aihevinkkejä. Lopuksi Lastensuojelun Keskusliitto tarjoaa koonnin vinkeistä ja reunaehdoista lastensuojelusta kirjoittamiseksi sekä haastateltavien löytämiseksi. Koulutuksen jälkeen sinulla on mahdollisuus sopia haastattelu jonkun puhujista kanssa.

Ilmoittaudu mukaan 8.2. mennessä: https://www.lyyti.fi/reg/lastensuojelu-mediassa. Lähetämme ilmoittautuneille Teams-linkin ennen tapahtuman alkua.

Webinaarin aikataulu 9.2.2022

klo 13.00–13:10 Lastensuojelun leima – miksi järjestämme koulutuksen?

Annukka Paasivirta ja Juuli Hurskainen, Lastensuojelun Keskusliitto

Lastensuojelun Keskusliitto on keskusjärjestö, jonka tehtävänä on edistää lapsen oikeuksia sekä kehittää lastensuojelun laatua.

klo 13.10–13:25 Lastensuojelun julkinen kuva vs. todellisuus

TikTok-sossut Maija Haapala ja Camilla Jokela

Lastensuojelun työntekijät Haapala ja Jokela esittelevät @Sossut-tilillään TikTokissa lastensuojelun arkea ja hälventävät siihen liittyviä ennakkoluuloja.

klo 13.25–13:40 Tätä se on – miltä lastensuojelu tuntuu lapsesta

Osallisuuden aika ry. sekä SOS-Kehittäjänuoret

Osallisuuden aika on lastensuojelun asiakkaiden osallisuutta edistävä yhdistys. SOS-Kehittäjänuoret ovat lastensuojelun kokemusasiantuntijanuorista koostuva ryhmä, joka toimii valtakunnallisesti lastensuojelun kehittämiseksi.

klo 13.40–13:55 Vanhemman ääni

Mareena Heinonen, Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry

Kasper on perheiden murroskohtien asiantuntijajärjestö, joka muun muassa tarjoaa tukea vanhemmille, jotka ovat kokeneet lapsensa huostaanoton tai sijoituksen.

klo 13.55–14:05 Mitä opin, kun kirjoitin lastensuojelusta? Toimittajan puheenvuoro

Milka Sauvala, Apu-lehti

Milka Sauvala oli toimittajana Apu-lehden laajassa lastensuojelua koskeneessa juttukokonaisuudessa, jolle Lastensuojelun Keskusliiton viestintätoimikunta myönsi vuonna 2021 Lastensuojelun viestinnällinen teko -kunniamaininnan.

14:05-14:15 Tauko ja liittymiset pienryhmiin

klo 14.15–14:50 Pienryhmäkeskustelut (HUOM! Valitse ryhmäsi ilmoittautuessasi)

klo 14.50–15:00 Tilaisuuden päätös

Lastensuojelun Keskusliitto

Mistä löydät haastateltavan? Mitä sinun tulee huomioida heti aluksi? Mitkä lait säätelevät jutuntekoa?

OPTIO: klo 15.00–16.00 Mahdollisuus yksilöhaastatteluihin työntekijän, nuoren tai vanhemman kanssa