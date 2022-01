Toinen pandemiavuosi palautti Hesburgerin myynnin normaalitasolle

– Viime vuosi oli meille olosuhteisiin nähden hyvä, ja siitä on kiittäminen henkilöstöämme. Ravintoloissamme jouduttiin venymään poikkeuksellisen paljon, sillä kesä oli todella kiireinen, tilausten mukaan pakkaaminen työllisti tavallista enemmän ja samaan aikaan koko ravintola-ala kärsi henkilöstöpulasta, kertaa Hesburgerin toimitusjohtaja Kari Salmela.

Pikaruoka-alan muutoksesta kertoo se, että jo lähes puolet Hesburgerin myynnistä tulee muualta kuin perinteiseen tapaan kassalla tehdyistä tilauksista. Tilauskanavien pirstaloituminen ja tilausten mukaan pakkaaminen lisää kiirettä ravintoloissa. Hesburgerilla henkilöstön kiireeseen on reagoitu monilla uudistuksilla. Esimerkiksi Suomessa Hesburger-ravintolat voivat väliaikaisesti sulkea eri tilauskanavia. Tuotevalikoimaa ja toimintatapoja on muokattu ajan säästämisen näkökulmasta ja itsepalvelukassoja on asennettu lisää.

­­– Ravintolatyöhön vaikuttavien konkreettisten uudistusten lisäksi avasimme henkilöstöllemme anonyymin palautekanavan ja perustimme palvelupuhelimen, josta henkilöstömme saa tukea työsuhdeasioissa. Poikkeuksellisen mittavilla rekrytointikampanjoilla olemme pyrkineet helpottamaan edelleen jatkuvaa henkilöstöpulaa, Salmela sanoo.

Keväällä 2022 Hesburgerin henkilöstölle tehdään ulkopuolisen toimijan toteuttama kyselytutkimus, jolla selvitetään syksyn ja talven aikana tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta henkilöstön jaksamiseen ja hyvinvointiin.

Ketjun myynti 360 miljoonaa euroa

Hesburger-ketjun ravintoloissa asioi päivittäin yli 190 000 asiakasta ja niissä työskentelee noin 8 000 ihmistä. Vuonna 2021 koko ketjun verollinen myynti oli noin 360 miljoonaa euroa, josta Suomen ravintoloiden osuus oli 234 miljoonaa euroa. Suomessa myynti toipui koronapandemiaa edeltäneelle tasolle: vuonna 2020 seitsemän prosenttia pudonnut myynti nousi nyt kahdeksan prosenttia edellisvuoteen nähden. Ravintolamäärässä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia eikä ketju tehnyt Suomessa isompia investointeja.

Suomen lisäksi Hesburger toimii Virossa, Latviassa, Liettuassa, Venäjällä, Saksassa, Bulgariassa, Ukrainassa ja Valko-Venäjällä. Ulkomailla ketjun verollinen myynti vuonna 2021 oli 126 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 17 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna.

– Koronarajoitukset ovat vaihdelleet vuoden aikana maakohtaisesti erittäin paljon. Kotiinkuljetus, autokaistat ja mukaan pakkaaminen ovat olleet ulkomailla pääasialliset myyntitavat koko vuoden, hetkittäisiä maakohtaisia helpotuksia lukuun ottamatta, kertoo Hesburgerin operatiivinen johtaja Vesa Viitanen.

– Kotiinkuljetus kattaa jo kaikki toimintamaamme ja rajoitteiden vuoksi kotiinkuljetuksen kasvu on ollut merkittävää. Viron Hesburger-ravintoloihin asennettiin päättyneen vuoden aikana itsepalvelukassat, joiden käyttö on kasvanut odotustemme mukaisesti.

Liettuan Kaunasiin avattiin alkuvuodesta 2021 Hesburgerin logistiikkakeskus ja majoneesitehdas, mikä helpottaa merkittävästi ketjun logistiikkaa ulkomailla.