NoHo Partners Oyj

NIMITYSUUTINEN 29.3.2023 KLO 9.00

Toni Niemi siirtyy Hotel Kämpistä johtamaan NoHo Partnersin ravintolatoimia Helsingin Messukeskuksessa

NoHo Partners on nimittänyt Toni Niemen Helsingin Messukeskuksen ravintoloiden operatiiviseksi johtajaksi 17.4.2023 alkaen. NoHo Partners vastaa Messukeskuksen ravintolatoimista heinäkuusta alkaen. Tonilla on monipuolinen kokemus Helsingin laadukkaimpien ravintolakokonaisuuksien johtamisesta muun muassa Savoyssa, Katajanokan Kasinolla sekä Finlandia-talossa, joiden lisäksi hän on toiminut Kanresta Oy:n johtoryhmän jäsenenä kehitysjohtajan tehtävissä. Toni siirtyy Messukeskukseen Hotel Kämpin Food & Beverage Directorin työtehtävistä.

Messukeskus on Suomen suurin messu-, kokous- ja kongressikeskus, jonka järjestämissä kotimaisissa sekä kansainvälisissä tapahtumissa vierailee vuosittain noin miljoona kävijää. Yhteistyö Messukeskuksen kanssa lukeutuu suuriin kaupunkihankkeisiin, jotka muodostavat yhden NoHo Partnersin 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuonna 2024 tavoittelevan kannattavan kasvustrategian kulmakivistä. Yhtiön tapahtumiin ja elämyksiin keskittyvän liiketoimintayksikön, NoHo Eventsin, tavoitteena on johtava asema Pohjoismaissa.

Messukeskuksella ennätyksellinen tilauskanta syksylle 2023

”Messukeskuksen tulevasta syksystä on tulossa erittäin vilkas. Varauksia on jo ennätysmäärä yritystapahtumissa sekä muissa tapahtumissa. Kävijämäärät ovat nousseet läpi vuoden ja syksy on ohjelmaltaan ennätyksellisen tiivis”, sanoo NoHo Eventsin johtaja Maria Koivula.

”Olen erittäin iloinen päästessäni suunnittelemaan Helsingin Messukeskuksen ravintoloita alusta alkaen kohti unohtumatonta asiakaskokemusta. Tunnetut brändimme palvelemassa messuvieraita, sekä muuntautuvat ja korkeatasoiset tapahtumatarjoilumme vastaavat Helsingin Messukeskuksen asiakkaiden odotuksiin ja tarpeisiin. Hyvä palvelu, ruoka ja juoma vahvistavat Messukeskuksen brändiä korkeatasoisena, kansainvälisenä tapahtumatalona”, sanoo Toni Niemi, Messukeskuksen ravintoloiden operatiivinen johtaja.

