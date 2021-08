Töölön jalkapallostadionista Unelmien kenttä -taideinstallaatio

Jaa

Kuvataiteilija Sophia Ehrnrooth täyttää Töölön jalkapallostadionin taiteen, urheilun ja luovuuden yhdistävällä Unelmien kenttä -installaatiollaan tiistaina 24. elokuuta. Teos on osa Ehrnroothin vuonna 2013 aloittamaa Dream of Championship, Unelma mestaruudesta -teossarjaa, jossa taiteilija dokumentoi nuoria jalkapalloilijoita ja heidän unelmiensa eri muotoja ja ilmentymiä. Teoskokonaisuus täydentyy nyt Helsingin Bolt Arenalla. Yleisölle ilmainen ja avoin teos koostuu 2021:stä jalkapallosta, joiden joukossa voi kulkea, leikkiä, pallotella ja unelmoida.

Elokuun 24. päivänä Töölön Bolt Arenan täyttävä Unelmien kenttä on osa kuvataiteilija Sophia Ehrnroothin monikanavaista, jalkapalloteemaista taideprojektia. Yleisö voi osallistua 2021:sta jalkapallosta koostuvaan installaatioon myös lisäämällä joukkoon oman vanhan haaveensa vanhan jalkapallon muodossa sekä poimia mukaansa uuden pallon ja unelman. Valtava jalkapallomeri stadionilla symboloi unelmia, elämää ja uusia alkuja. Taiteen, urheilun ja luovuuden yhdistävässä teoksessa voi konkreettisesti kokea leikin ilon ja palauttaa uskon unelmiinsa.

”Haluan herättää avointa keskustelua nuorten unelmoinnista, sen mahdollistamisesta ja tukemisesta. Haluan taiteen antamin vapauksin nostaa kriittiseenkin keskusteluun niitä urheilumaailman puolia, jotka liian helposti tukahduttavat pelistä ilon ja leikin. Luovuus ja vapaus kehittyä omassa tahdissaan on tärkeää niin taiteessa kuin urheilussakin”, Sophia Ehrnrooth toteaa ja jatkaa: ”Aiheen tutkiminen on ollut tunteiden vuoristorataa sekä kohteilleni, että myös minulle. Kun aloitin työn kahdeksan vuotta sitten, suomalaislasten unelmissa loistivat kaukaiset maailmantähdet. Nyt esikuvat löytyvät paljon lähempää ja kansan kollektiiviset jalkapallounelmat ovat käyneet toteen.”

Unelmien kenttä on 2021 jalkapallosta rakentuva yhden päivän mittainen installaatio

Unelmien kenttä / Field of Dreams -teos on toteutettu vuonna 2019 Rooman uudessa, rajun kokeellisessa nykytaiteen museossa MAAM (Museo dell’Altro e dell’Altrove). Installaatioon osallistui paperittomia siirtolaisnuoria ja siitä tuli yhteisöllinen työprosessi, jota käsiteltiin vuonna 2020 valmistuneessa 900 Footballs -dokumenttielokuvassa. Vuonna 2021 Ehrnroothin jalkapalloaiheinen teoskokonaisuus täydentyi Dream of Championship -valokuvataidekirjalla (PARVS) ja nyt myös Unelmien kenttä -installaatiolla.

"Unelmien kenttä -installaatiolla halutaan tuoda myös aikuisten mieliin se ilo ja haaveilu, jolla lapset ja nuoret lähtevät mukaan urheiluun. Usein tämä ilo katoaa nopeasti varhaisten karsintojen ja kovan kilpailun myötä. Luomalla absurdin pallomeren stadionmittasuhteisiin, teos tuo kentälle leikin ja liikkumatilan luovuudelle. Kenttä on auki kaikenikäisten unelmoinnille", jatkaa Ehrnrooth.

Sophia Ehrnrooth valmistui Kuvataideakatemiasta vuonna 1990. Hänen teoksiaan on ollut esillä̈ Suomessa, Norjassa, Sarajevossa, Roomassa ja Kiotossa. Lyhytelokuva Dream of Championship (2017) on kiertänyt kansainvälisillä̈ elokuvafestivaaleilla, se sai kriitikon kunniamaininnan vuoden 2018 DocPoint- dokumenttielokuvafestivaaleilla.

Hyväntekeväisyysjärjestö IceHearts organisoi installaatiosta kentälle jääneiden jalkapallojen jakelun apua tarvitseville yhteisöille. Urheilumuseossa on installaatiopäivänä lapsille ja nuorille oheisohjelmaa. Helsingin kaupunki ja HJK tukevat installaatiota koronaturvallisissa järjestelyissä. Teoksen suojelijana toimii Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori.

Unelmien kenttä / Field of Dreams Rooman uudessa kokeellisessa nykytaiteen museossa MAAM (Museo dell’Altro e dell’Altrove):

900 Footballs Trailer: https://vimeo.com/427378115

900 Footballs 15minutes short documentary: https://vimeo.com/405384098/10f22dc17d

Unelmien kenttä Töölön jalkapallostadionilla tiistaina 24.8. kello 11-19. Installaation avaussanat ja -potku kello 11.00. Median edustajia pyydetään saapumaan paikalle kello 10.30. Ilmoittautumiset samuel.sorainen@wolfcom.fi