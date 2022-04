Töölön sairaalan päivystysleikkaukset pahoin ruuhkautuneet

HUS esitti aamun suojelutyöneuvotteluissa yhden leikkaussalin avaamista jonon purkamiseksi. Neuvotteluissa annettiin vastaus, että Töölön sairaalan ei avata lisää leikkausaleja, vaan vähennetään yksi sali huomisesta aamuvuorosta alkaen. ”Tällä saliresurssilla pystymme leikkaamaan 10–15 potilasta päivässä. Viimeiset nyt jonossa olevat potilaat tullaan leikkaamaan reilusti yli viikon päästä, koska kaikkein kiireellisimmät potilaat on hoidettava välittömästi, jolloin muiden vammapotilaiden odotus jälleen pitenee”, sanoo toimialajohtaja Jarkko Pajarinen Tukielin- ja plastiikkakirurgian tulosyksiköstä. ”Olisi ollut todella tärkeää saada jono purettua ennen pääsiäistä, jolloin leikkaussaleja on avoinna vieläkin vähemmän. Odottaminen on potilaiden kannalta hyvin ikävää, mutta myös hoidon tulos voi vaarantua, sanoo Pajarinen.

”Tämän päivän neuvottelujen tuloksena joudumme huomenna sulkemaan tänään avattuja laboratorion näytteenottopisteitä. Peijaksen sairaalassa joudutaan perumaan huomiselta kaksi jo kertaalleen siirrettyä syöpäleikkausta”, kertoo hallintoylilääkäri Veli-Matti Ulander.

HUSin esitykset suojelutyöneuvotteluissa perustuvat lääketeellisten asiantuntijoiden arvioon välttämättömän päivystyksellisen ja kiireellisen hoidon henkilöstötarpeesta. Esitykset eivät ole kannanottoja lakko-oikeuteen tai palkkaratkaisuun, vaan ne perustuvat ainoastaan potilaiden päivystyksellisen ja kiireellisen hoidon turvaamiseen. HUS ei ole neuvotteluosapuoli työmarkkinasopimusneuvotteluissa.

Den svenska versionen av pressmeddelandet publiceras inom kort.

