Topinojan biokaasulaitoksen ympäristölupaa muutettiin

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on muuttanut Gasum Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen voimassa olevaa ympäristölupaa. Aloitteen luvan muuttamisesta tekivät laitoksen ympäristön asukkaat. He vaativat ympäristöluvan muuttamista laitoksen ympäristössä esiintyvien hajuhaittojen takia. Aloitteessa vaadittiin myös laitoksen ympäristöluvan hylkäämistä ja laitoksen sulkemista, mutta nämä vaatimukset aluehallintovirasto hylkäsi.

Päätöksessä 67/2022 on annettu määräys korottaa poistokaasujen piippuja sekä muuttaa poistokaasun hajupitoisuuden raja-arvoja. Lisäksi on määritelty raja-arvo asuinkiinteistöiden pihoilla esiintyvälle suurimmalle sallitulle hajupitoisuudelle. Näin ehkäistään kohtuuton hajuhaitta. Gasum Oy:n tulee myös tehdä hajumallinnus uudelleen niin, että siinä huomioidaan piippujen uusi korkeus. Mallinnuksella varmistetaan, että laitoksen toiminta on luvan mukaista.

Aluehallintovirasto on päätöksessään arvioinut, että hajuhaittoja voidaan tehokkaasti ehkäistä vähentämällä ilmaan johdettavaa hajukuormaa ja johtamalla poistokaasut ilmaan nykyistä korkeammista piipuista. Näin ehkäistään hajukaasujen kulkeutumista asuinalueille silloin, kun sääolot ovat suotuisat hajuhaittojen leviämiselle.

Gasum Oy:n Topinojan biokaasulaitos sijaitsee Topinojan jätekeskuksen alueella osoitteessa Silakatu 16, Turku.

Päätös on kokonaisuudessaan luettavissa Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa. Päätös löytyy helposti, kun hakukenttään kirjoittaa asian diaarinumeron ESAVI/4449/2021.

Aluehallintovirasto myöntää ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia lupia. Ympäristö- ja vesiluvituksen tavoitteena on ennaltaehkäistä ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa. Lupamenettelyssä sovitetaan yhteen ympäristön käyttöä tai ympäristöön vaikuttavia toimintoja ekologisesti kestävällä tavalla.





