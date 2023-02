Törkeän hauska ja levottomuutta herättävä viihderomaani kokeneelta journalistilta

Laura Lennes: Nainen, 35

Ilmestyy 15.3.

Aava on naistenlehtitoimittaja, jonka helppo ja kauniilla asioilla kuorrutettu elämä on normien mukainen. Kaikki työpaikalla näyttävät hyvältä ja tuntevat trendien kirjoittamattomat koodit. Aava rakastaa työtään. Se tarjoaa hänelle loputtomasti meikkivoiteita, maskaroita ja liljaisia kevättuoksuja. Hän saa kirjoittaa seksistä ja jääkiekkoilijoiden vaimojen avioeroista. Vaikka eroaminen ei ole kivaa, he osaavat hymyillä kuvissa juuri oikealla tavalla, viattomasti, mutta kokeneesti. Juttu glitterillä koristellusta kakasta saa tosin Aavan avomiehen miettimään, onko naistenlehtitoimittajan työssä järkeä lainkaan.

Saavutetut edut alkavat kadota horisonttiin samalla hetkellä, kun liian nuori, pätevä ja sietämättömän chic kollega astelee toimitukseen. Pian Aava saa potkut ja hänet jätetään, vieläpä samana päivänä. Yhtäkkiä Aava ei edes tiedä, mitä haluaa. Onneksi on ystävät, joiden kanssa uskaltaa olla oma itsensä ja jotka ymmärtävät, vaikka aiheuttaisi työpaikalla tulipalon tai luulisi joogan lapsen lepoasentoa lapsentekoasennoksi.

Nainen, 35 on 2020-luvun chick lit -romaani pakkomielteisestä alkuhuuman tavoittelusta ja ajelehtimisesta iässä, jossa naisen vaiheilua ei katsota lainkaan hyvällä. Millaista on olla 35-vuotias nainen rakkauden ja työelämän helvetissä? Spoiler: vähän kauheaa.

Laura Lennes (s. 1983) on helsinkiläinen pitkän linjan toimittaja ja suomen kielen maisteri, joka rakastaa kyseenalaisia ihmissuhteita, juustonaksuja, epäilyttäviä vitsejä ja kauniita asioita. Häntä kiinnostaa, miksi naiseuteen kohdistuu yhteiskunnassa niin kummallisia odotuksia ja miksi meille tyrkytetty media- ja deittimaailma ovat niin yliseksualisoituja. Lennes on työskennellyt mm. Helsingin Sanomien Nyt-liitteessä.

