Toronton yliopisto: Kanadalaisen sairaalatarvikeyrityksen kehittämä antimikrobinen pinnoite tuhoaa koronaviruksen minuuteissa - jopa 8 tunnin käytön jälkeen

Toronton yliopiston tekemän puolueettoman tutkimuksen mukaan i3 BioMedicalin kehittämä TrioMed-pinnoite (sairaalateipit, haavasidokset ja kirurgiset maskit) deaktivoi yli 99,9-prosenttisesti Covid-19-tautia aiheuttavan koronaviruksen 5 minuutissa vielä senkin jälkeen, kun tuotetta on ensin käytetty 8 tunnin ajan.

Toronton yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan molekyyligenetiikan tutkimusryhmä käytti Professori Scott Gray-Owenin johdolla yliopiston korkealaatuista eristystaso 3:n laboratoriota (CL3) määrittääkseen TrioMed- antimikrobisen aktiivipinnoitteen tehokkuutta.

”Testimme osoittivat, että TrioMed-pinnoiteteknologia deaktivoi yli 99,9-prosenttisesti koronaviruksen lyhyimmällä mahdollisella testausajanjaksolla (5 minuuttia), kun koronavirusta laitettiin TrioMed-kirurgisen maskin pintaan, jota oli ensin käytetty 8 tuntia.” sanoo Professori Gray-Owen, jolla ei ole sidonnaisuuksia i3 BioMedicaliin.

”TrioMed-aktiivipinnoite laitettiin laboratoriossamme poikkeuksellisen vaativan protokollan mukaisesti olosuhteisiin, jotka vastaavat 8 tunnin yhtämittaista kovaa käyttöä sairaalatarvikkeille kuten kirurgisille maskeille tai muille sairaalassa käytettäville suojavarusteille. Sen jälkeen ne lähetettiin Toronton Yliopistolle testattavaksi”, kertoo laboratorion toimitusjohtaja Mohammed Belhaj, Atlas Pharma Inc. (Health Canada rekisteröinti #102041-A)

”Jo yli vuosikymmenen ajan TrioMed-aktiivinen antimikrobinen pinnoiteteknologia on tarjonnut maailmanlaajuisesti käyttäjilleen parasta mahdollista suojausta mikro-organismeilta. Antimikrobisille sairaalatarvikkeille on erityisen oleellista se aika, missä antimikrobinen pinnoite tuhoaa bakteerin, viruksen tai sienen. Ainoastaan silloin, kun tuhoamisaika on maksimissaan 5 minuuttia, voidaan puhua TODELLISESTA suojaamisesta,” toteaa i3Biomedical Inc.:n toimitusjohtaja Pierre Jean Messier.

TrioMed-aktiivinen antimikrobinen pinnoite on ollut markkinoilla jo yli 10 vuotta ja sinä aikana sen tehokkuutta on testattu lukuisiin bakteereihin, viruksiin ja sieniin. Systeemaattisesti Triomed-pinnoite on todistanut pystyvänsä tuhoamaan (deaktivoimaan) minkä tahansa patologisen mikro-organismin (bakteeri, virus tai sieni) yli 99,9-prosenttisesti 5 minuutissa.

”Lisääntyvissä määrin myös meillä Suomessa panostetaan sairaaloissa infektioiden ehkäisyyn elintärkeän käsihygienian lisäksi erilaisten älykkäiden tuotteiden avulla, kuten muun muassa antimikrobisilla potilasverhoilla. Sairaaloissa käytetään paljon monikäyttöisiä kuitukangasteippejä esimerkiksi kanyylin kiinnitykseen potilaan iholle ja tutkimusten perusteella tiedetään, että ne ovat hyvin alttiita kontaminoitumiselle ja siten ne ovat mahdollisia infektioiden aiheuttajia. TrioMed-antimikrobiset sairaalateipit mahdollistavat kustannustehokkaan ja turvallisen ratkaisun erilaisten sairaalatarvikkeiden kuten kanyylien kiinnittämisen potilaan iholle. Antimikrobiset sairaalatarvikkeet ovat myös ympäristön kannalta erittäin järkeviä: jätettä syntyy vähemmän, koska niitä ei tarvitse vaihtaa niin usein uusiin. Toronton yliopiston tutkimus todistaa, että esimerkiksi Triomed-kirurginen maski mahdollistaa yhtäjaksoisen käytön koko kahdeksantuntisen työpäivän ajan,” kertoo FT, KTM Henri Isojärvi Kir-Fix Oy:stä, joka on Triomed-tuotteiden maahantuoja Suomessa.

Lisätietoja: Linkki alkuperäiseen englanninkieliseen lehdistötiedotteeseen: https://www.globenewswire.com/news-release/2021/10/26/2320316/0/en/Antiviral-Canadian-Medical-Products-deactivate-99-9-of-COVID-19-in-5-minutes-University-of-Toronto-Testing-Lab.html