Torstaina ilmestyvä uutuuskirja Äitivuosi kannustaa omannäköiseen äitiyteen

Äitiys ja pikkulasten vanhemmuus ovat olleet viime aikoina pinnalla. Suomessa on koettu huolta syntyvyyden laskusta ja pohdittu syitä sen takana. Syiksi on arveltu muun muassa nuorten aikuisten käsityksiä vanhemmuudesta: negatiiviset mielikuvat pikkulapsiarjen kuormittavuudesta ja vanhemman vastuusta saavat lykkäämään lasten hankkimista. Samaan aikaan mediassa puhutaan paljon tasa-arvoisesta vanhemmuudesta ja perhevapaiden uudistamisesta. Myös #metoo-liike muuttaa äideille varattuja rooleja ja äitiyden kokemusta.

Pitkään on ajateltu, että kaikki on kunnossa kun vastasyntynyt voi hyvin, ja vastasynnyttänyt äiti on saattanut jäädä taka-alalle. Vähitellen katse on kääntynyt myös uuteen äitiin ja hänen vointiinsa: millaiset tukiverkot äidillä on, miten hormonit vaikuttavat mielialaan, miten toipua synnytyksestä, miten vahvistaa sidettä äidin ja vauvan välillä.

Hanna-Mari Niemisen, Annika Järvelinin ja Sara Vallioja-Hertellin Äitivuosi-kirja syntyi tästä tarpeesta. Kirjan tekijät kokivat, että saatavilla on vauvanhoito-oppaita ja kirjoja uran ja äitiyden yhdistämisestä, erilaisista äitiyteen liittyvistä osa-alueista sekä lastenkasvatuksesta, mutta kokonaisvaltainen opaskirja uudelle äidille puuttui suomenkielisestä valikoimasta. Postpartum-aika eli niin kutsuttu raskauden neljäs kolmannes, “fourth trimester”, ansaitsee tulla tunnustetuksi. Siirtymä uuteen rooliin on valtava ja jokainen vanhempi kaipaa siihen tukea.

Seesteisen kaunis Äitivuosi-kirja sisältää monipuolista tietoa mm. äidin ja vauvan ravitsemuksesta ja unesta, raskaudesta ja synnytyksestä toipumisesta, ihmissuhteista uudessa elämäntilanteessa, hormonien aiheuttamista mielialamyrskyistä ja vanhemmuuden intuition vahvistamisesta. Erilaisten äitien tarinat ja vinkit tarjoavat vertaistukea ja uusia näkökulmia itsestä huolehtimiseen vauva-arjen keskellä.

Riittävistä voimavaroista huolehtiminen on erityisen tärkeää tuoreelle äidille. Kirjan selkeät jooga- ja mindfulness-harjoitukset tukevat äidin jaksamista ja käytännönläheiset vinkit helpottavat valmistautumista uuden arjen mukanaan tuomiin tilanteisiin. Kantavana teemana on omannäköinen, turhasta suorittamisesta ja vertailusta vapaa äitiys, jossa riittää lempeyttä paitsi uudelle perheenjäsenelle myös äidille itselleen.

Kirja on syntynyt kolmen äidin yhteistyönä. Teksteistä vastaavat joogaopettaja ja doula Hanna-Mari ”Hami” Nieminen ja konseptisuunnittelija ja viestinnän ammattilainen Annika Järvelin. Kuvat on ottanut valokuvaaja Sara Vallioja-Hertell.

Kirjan kustantaa Readme.fi ja se julkaistaan pääsiäisen kynnyksellä, juuri sopivasti äitienpäivää varten.

