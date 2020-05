Toukokuiset iltasoitot kajahtavat Naantalin kirkon tornista 14.5. alkaen

Naantalissa ilahdutetaan toukokuisilla iltasoitoilla 14.5.–31.5., ja sen jälkeen soitto jatkuu Vanhassakaupungissa perinteisesti vespersoitolla kesäkuukausien ajan.

Naantali ottaa tänä vuonna varaslähdön tuttuun ja odotettuun kesäperinteeseen, sillä torstaina 14.5. kello 20 voi kuulla Naantalin kirkon tornista trumpetilla soitettavan toukokuisen iltasoiton ensi kerran. Iltasoitot kuullaan kesän vespersoittojen tapaan joka ilta kello 20. Virsien sijaan luvassa on suomalaista kansanmusiikkia ja vain yhteen suuntaan, kaupunkiin päin, trumpetilla soitettuna.

Kulttuuri- ja viestintäsihteeri Anu Anttila kertoo, että toukokuun iltasoitot onkin tarkoitettu nimenomaan ilahduttamaan kaupunkilaisia ja kaupungissa kulkevia.

– Vespersoitot ovat ominaisia Naantalin kesälle, ja tänä vuonna syntyi ajatus aikaistaa niitä. Haluamme tarjota kaupunkilaisille kulttuuri- ja musiikkielämyksiä, kun konsertteja tai vastaavia tapahtumia ei voi vielä järjestää. Soitto kirkontornista on turvallinen tapa nauttia hetki elävästä musiikista, ja se on turvallinen myös soittajalle, Anttila kertoo.

Anttilan mukaan myös kuntalaisilta on kantautunut toive vespersoittojen aikaistamisesta, ja nyt idea ja toive kohtasivat.

– Haluamme tuoda iltasoitoilla piristystä arkeen. Vanhankaupungin voi ottaa vaikka iltalenkki- tai retkikohteeksi ja tulla samalla kuulemaan soittoa, Anttila sanoo.

Vespersoittaja, trumpetisti Teemu Luotohaara kertoo, että iltasoittojen ohjelmistossa kuullaan kansanmusiikin lisäksi keväisiä kappaleita.

– Luvassa on tuttuja sävelmiä, kuten Taivas on sininen ja valkoinen, Onnelliset ja Kesäpäivä kangasalla. Olen valinnut ohjelmistoon tällä hetkellä 15 kappaletta, ja lisää on mahdollisesti vielä tulossa. Joka ilta kuullaan eri kappaleita, Luotohaara kertoo.

Vespersoitto aloittaa kesän

Toukokuun iltasoitot kuullaan päivittäin 14.–31.5., jonka jälkeen soitto jatkuu Vanhassakaupungissa vespersoitolla 1.6. alkaen joka päivä elokuun viimeiseen päivään saakka perinteiseen tapaan. Jokaiselle viikonpäivälle on omistettu oma virtensä, jotka soitetaan kolmeen suuntaan: presidentille kohti Kultarantaa, kaupungille ja merelle. Ennen vespersoittoa Vanhankaupungin rannassa Trumputtaja kehottaa rummutuksellaan kaupungin väkeä hiljentymään ja kuuntelemaan soittoa.

– Vespersoittoperinne on todella tärkeä naantalilaisille, sitä tullaan varta vasten kuuntelemaan. Ensimmäinen iltavesper aloittaa kesän. Vanhankaupungin ravintolat ovat ottaneet soiton hienosti huomioon, ja niissä hiljennytään kuulemaan vesperiä, Anttila kuvailee.

Luotohaara on soittanut vesperit Naantalissa vuodesta 2013 lähtien. Esimerkiksi viime kesänä soittopäiviä kertyi yhteensä 91, vain yhtenä iltana soittajalla oli tuuraaja. Vespersoittajan työtä hän kuvailee mielenkiintoiseksi.

– Viime kesältä jäi erityisesti mieleen kirkontornin sähkötyöt, joiden takia jouduin siirtymään tavallista ylemmäs, aivan kattotasanteelle soittamaan. Välillä myös sääolosuhteet ovat olleet mielenkiintoiset: tuuli voi olla niin kova, että tornissa on vaikea pysyä pystyssä, Luotohaara kertoo.

Vesper soitettiin ensimmäisen kerran vuonna 1924. Se on yksi Naantalin vanhimmista yhtäjaksoisista kesäperinteistä.