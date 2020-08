Tower Bistro uudistuu

Kokkolan suurteollisuusalueella sijaitsevan Port Towerin yhteydessä toimiva Tower Bistro kokee perusteellisen uudistuksen kesän ja alkusyksyn aikana. Entistä viihtyisämpi ja toimivampi kahvila-ravintola avaa ovensa asiakkaille syyskuun alussa.

Uudistuksella haetaan avaruutta, tilojen parempaa toiminnallisuutta sekä viihtyisyyttä. Jatkossa tiloja voidaan hyödyntää aikaisempaa monipuolisemmin. Tower Bistro palvelee kaikkia; kaupunkilaisia, yrityselämää, suurteollisuusalueelle saapuvia vieraita, kuljettajia sekä Port Towerin ja suurteollisuusalueen vakituisia toimijoita. Tilojen suunnittelussa on huomioitu, että kokonaisuus toimii myös Port Towerin mahdollisen laajennuksen valmistuttua. Syyskauden alkaessa Tower Bistro palvelee lisäksi kahvilana omassa kahvilatilassaan sekä tilausravintolana iltaisin ja viikonloppuisin. Uusi ilme ja tilaratkaisut ovat helsinkiläisen dSign Vertti Kivi & Co käsialaa. Port Towerissa sijaitsee vuokrattavissa olevia kokoustiloja, edustavin niistä on ylimmän kerroksen kokous- ja saunatila Visit Center.

Tuttu, teollisuudesta vaikutteita saanut ilme täydentyy muun muassa vihreydellä, jota suurteollisuusalueen ympäristössä on runsaasti. Uudet kalusteet ja valaisimet täydentävät upean kokonaisuuden. Ravintolatilan lisäksi uudistuu täysin myös koko ruokakonsepti. Lounas- ja kokoustarjonnan sisältö muuttuu, jatkossa painotetaan entistä enemmän sesongin mukaisuutta, paikallisia, suomalaisia ja maailman makuja yhdistellen.

Tower Bistron uusi yrittäjä, Tommi Myllykangas, aloittaa samalla, kun ravintolan ovet avautuvat remontin jälkeen. Uudistetun ravintolan on tarkoitus avata ovensa Kokkolan kaupungin 400-vuotisjuhlaviikolla, syyskuussa.