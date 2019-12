Tradeka laskee liikkeelle uuden tuotto-osuusannin ja korottaa enimmäismäärää

Osuuskunta Tradekan jäsenet ovat kuluneena vuonna voineet sijoittaa omistajaosuuskunnan toimintaan tuotto-osuuden kautta. Keskiviikkona 18.12.2019 kokoontunut Osuuskunta Tradekan hallitus päätti laskea liikkeelle uuden 7.1.2019 käynnistyvän tuotto-osuusannin. Samalla tuotto-osuuksien enimmäismerkintämäärää nostetaan 50 000 euroon.

Uuden tuotto-osuusannin periaatteet ovat samat kuin vuonna 2019 liikkeelle lasketussa annissa ja tavoitteeksi on asetettu vähintään 3,5 prosentin suuruinen vuosituotto. Tuotto-osuudet on suunnattu Tradekan jäsenille ja niiden vaatima vähimmäissijoitus on 100 euroa.

”Vuonna lasketussa annissa 2019 tuotto-osuuksia on merkitty runsaan 2 miljoonan euron arvosta. Osa merkitsi enimmäismerkintämäärän kerralla, mutta jäsenet ovat löytäneet tuotto-osuudesta myös pitkäjänteisen säästämismuodon. Kokemukset ensimmäisestä annista olivat niin onnistuneita ja palaute hyvä, että päätimme laskea liikkeelle uuden annin”, kertoo Osuuskunta Tradekan hallituksen puheenjohtaja Markus Aaltonen.

Tuotto-osuuksien liikkeelle laskun tavoitteena on ollut, että Tradekan jäsen voi tehdä sijoituksen omaan osuuskuntaansa ja päästä näin osalliseksi sen taloudellisesta tuloksesta. Tuotto-osuus on ollut uusi tapa kiinnittyä konkreettisesti Tradekan toimintaan.

”Näemme, että kiinnostus tuotto-osuuksia kohtaan kertoo jäsenten uskovan Tradekan kykyyn tehdä kannattavaa liiketoimintaa. Lisäksi jäsenet näkevät Tradekan omistajaosuuskuntastrategian sekä vahvan sitoutumisen vastuullisuuteen asioina, joihin he haluavat sitoutua myös taloudellisesti”, pohtii Puro.

Tradekan tuotto-osuus pähkinänkuoressa

Tradekan tuotto-osuuden hinta on 100 euroa ja jäsen voi merkitä enintään 500 tuotto-osuutta eli jäsenkohtainen enimmäismerkintämäärä on yhteensä 50 000 euroa huomioiden myös 2019 merkityt tuotto-osuudet. Tuotto-osuuksille on asetettu tavoitteeksi 3,5 prosentin vuosittainen tuotto. Osuuskunta päättää tuotto-osuuksille maksettavasta tuotosta vuosittain. Tuotto-osuuksia voivat merkitä Osuuskunta Tradekan 18 vuotta täyttäneet henkilöjäsenet sekä Osuuskunnan yhteisöjäsenet. Merkintäaika alkaa 7.1.2020 ja päättyy, kun anti on kokonaan merkitty, ellei merkintäaikaa sitä ennen keskeytetä. Liikkeelle lasketaan 18 000 tuotto-osuutta eli annin suuruus euroissa on 18 miljoonaa euroa. Tradekan tuotto-osuuden koron maksun edellytyksenä on, että Tradekalle kertyy jakokelpoista ylijäämää. Tuotto-osuus on oman pääomanehtoinen sijoitus, jonka tuottoon ja takaisinmaksuun vaikuttaa Tradekan talouden kehitys. Tuotto-osuus ei kuulu esimerkiksi talletussuojan piiriin.

