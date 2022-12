Tradekan tuotto-osuuksien tuottotavoite nousee 4,75 prosenttiin

“Korotus perustuu ajankohtaiseen taloustilanteeseen ja korkomarkkinoiden näkymiin”, kertoo Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro.

Tradekan edustajisto päättää maksettavasta korosta vuosittain; vuoden 2022 tuotto-osuuksille maksettavasta korosta päätetään huhtikuussa. Vuoden 2022 tuotto-osuuksien korot tulevat maksuun ensi vuoden kesäkuun alussa.

“Jäsenistö on ottanut tuotto-osuuksien merkintämahdollisuuden hyvin vastaan. Kaikkiaan tuotto-osuuksia on merkitty noin kuuden miljoonan euron edestä. Osa on merkinnyt enimmäismäärän kerralla, mutta monet jäsenistä ovat löytäneet tuotto-osuudesta pitkäjänteisen säästämisen muodon ja he tekevät merkintöjä säännöllisesti”, Puro sanoo.

Tuotto-osuus on jäsenille tapa kiinnittyä konkreettisesti Tradekan toimintaan, tehdä sijoitus omaan osuuskuntaan ja päästä näin osalliseksi sen taloudellisesta tuloksesta. Se on pitkäaikainen oman pääoman ehtoinen sijoitus. Tuotto-osuuksia voivat merkitä kaikki osuuskunnan yli 18-vuotiaat henkilöjäsenet sekä yhteisöjäsenet. Merkintöjä voi tehdä useassa erässä. Yhden tuotto-osuuden hinta on 100 euroa ja osuuskunnan jäsen voi merkitä 1–500 osuutta eli yhteensä 100–50 000 euron arvosta. Merkintähakemukset tehdään osuuskunnan sähköisessä Oma Tradeka -jäsenportaalissa.

Tradekan tuotto-osuuden koron maksun edellytyksenä on, että Tradekalle on kertynyt jakokelpoista ylijäämää. Tuotto-osuus on oman pääoman ehtoinen sijoitus, jonka tuottoon ja takaisinmaksuun vaikuttaa Tradekan talouden kehitys. Tuotto-osuus ei kuulu esimerkiksi talletussuojan piiriin.