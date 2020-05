Tradenomien valtuustoon 15 uutta edustajaa

Koulutuspolitiikka ei voi olla aluepolitiikan jatke 1.10.2019 10:38:49 EEST | Tiedote

Hallitusohjelman mukaisesti korkeakouluihin suunnitellaan tuhansia uusia aloituspaikkoja. Näillä on tarkoitus purkaa hakijasumaa sekä paikata osaajapulaa tietyillä toimialoilla. Budjettiriihi toi hienoista lisäystä korkeakoulujen perusrahoitukseen, mutta uusia aloituspaikkoja varten ei rahoitusta osoitettu ollenkaan. Täysin huomiotta on jäänyt korkeakoulutuksen läpäisyaste, johon on syytä kiinnittää huomioita lisäpaikkojen määrästä päätettäessä.