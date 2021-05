Tradenomiksi.fi avuksi jatko-opintoja suunnitteleville

Jaa

Kokosimme tradenomiopintoja harkitseville tietopaketin osoitteeseen tradenomiksi.fi. Sivustomme tarjoaa tietoa tradenomiopintojen monipuolisesta sisällöstä, tutkinnon mukanaan tuomista uramahdollisuuksista sekä samalla vastaa hakijoita usein mietityttäviin kysymyksiin.

Ammatillisista opiskelijoista 38 prosenttia etsii jatko-opinnoista tietoa verkon eri lähteistä, lukio-opiskelijoista 44 prosenttia puolestaan nojaa opinto-ohjaajilta saatuun tietoon. Molemmissa ryhmissä konkreettinen kosketuspinta työelämään on suosittu tapa saada tietoa: lukiolaista 43 prosenttia saa tietoa oppilaitoksissa pidetyistä esittelyistä ja ammatillisista opiskelijoista 31 prosenttia hyödyntää työpaikoilla tapahtuvia opiskelujaksoja tiedonlähteenä.



- Tutkitusti tiedonlähteet toisen asteen opiskelijoilla opintomahdollisuuksia kartoitettaessa vaihtelevat. Haluamme tavoittaa ne nuoret, jotka pohtivat tradenomiopintoja, sanoo erityisasiantuntija Sanna Frisk. - Tuomme esiin opinnoista kiinnostuneille tradenomien todellisia uramahdollisuuksia esimerkiksi uratarinoiden kautta ja olemme verkossa läsnä niissä keskusteluissa, joissa voimme tätä tietoa välittää jatko-opintoja pohtiville, Frisk jatkaa.



Sivusto tukena opintojen ohjaamisessa



Hakijoiden lisäksi sivusto palvelee myös oppilaitoksia. Sisältöä voi hyödyntää opinto-ohjauksessa, minkä lisäksi tarjoamme toisen asteen oppilaitoksille mahdollisuuden kutsua valmistuneita tradenomeja kertomaan tarkemmin opinnoistaan sekä urastaan opiskelijoille. Vierailut voidaan toteuttaa virtuaalisesti tai perinteiseen tapaan paikan päällä oppilaitoksissa.



- Selkeästi esitetty fakta auttaa päätöksenteossa opintojen suhteen ja samalla kasvattaa motivaatiota hakeutua ammattikorkeakouluopintojen pariin, arvioi opiskelija-asiantuntija Sampo Riikonen. - On kaikkien etu, että tietoa tutkinnosta, opinnoista ja sen tuomista moninaisista mahdollisuuksista on laajalti tarjolla, summaa Riikonen.



Tradenomiksi.fi on Tradenomien ylläpitämä sivusto, joka on ensisijaisesti suunnattu toisen asteen opiskelijoille, jotka pohtivat jatko-opintoja. Sisältöjä voivat hyödyntää hakijat, oppilaitokset sekä vanhemmat.