Tradenomiliitto on nyt Tradenomit

Uudistetun brändin myötä uudistamme myös markkinointinimeämme muotoon Tradenomit. Samalla visuaalinen ilme uudistuu kokonaisuudessaan vastaamaan yhteisöllisyyttä korostavan brändin mukaiseksi.

Uusi brändi kokoaa yhteen niin opiskelijat ja jo valmistuneet tradenomit entistä paremmin.



- Kyse ei ole ainoastaan visuaalisen ilmeen uudistamisesta, vaan myös asenne- ja puhetavan muutoksesta, sanoo puheenjohtaja Veli-Matti Peltola. - Haluamme olla suorapuheisia ja jättää järjestöjargonin taaksemme, mikä tuo meidät lähemmäksi jäseniämme, Peltola jatkaa.



- Olemme Suomen ainoita kasvavia liittoja ja menestysreseptimme pakkasimme yksinkertaiseen muotoon: No limits, Peltola kertoo. - Ihanan röyhkeällä asenteella tuuletamme samalla vanhankantaista työmarkkinakenttää ja haastamme myös muut liitot uudistamaan tapaansa puhua jäsenilleen, kannustaa Peltola.



Uudistettu brändi näkyy jatkossa voimakkaasti kaikessa toiminnassamme, myös vaikuttamistyön eri osa-alueilla. Uudet työnteon muodot, hyvinvoinnin ja työelämän tasa-arvon edistäminen vaativat järjestöiltä uutta ajattelua.



- Haluamme haastaa koko työmarkkinakenttää meille tärkeillä teemoilla uusien tulokulmien löytämiseksi, vt. toiminnanjohtaja Ville-Veikko Rantamaula sanoo. - Teemme tätä työtä jatkossa perinteisten toimijoiden lisäksi myös suoraan tradenomeja työllistävien yritysten kanssa. Järjestelmä on murroksessa ja sitä myötä myös palkansaajaliittojen rooli muuttuu. Me emme jää olosuhteiden armoille, vaan päämäärätietoisesti kehitämme uutta, Rantamaula summaa.



Verkkosivujen osoite ja sähköpostiosoitteemme muuttuvat



Jatkossa verkkosivumme löytyvät osoitteesta tradenomi.fi ja suoraosoite opiskelijatoiminnallemme on tradenomiopiskelijat.fi.



Sähköpostiosoitteet muuttuvat muotoon etunimi.sukunimi@tradenomi.fi. Sosiaalisessa mediassa toimimme tunnisteilla #tradenomi, #tradenomit, #tradenomiopiskelija, #tradenomiopiskelijat ja #nolimits.



Uudet logomme ja graafiset ohjeet löydät verkkosivuiltamme. Uudistus suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä Dynamo&Sonin kanssa.





Lisätiedot: