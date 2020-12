Tradenomiopiskelijat: Opiskelijakulttuuri päivitettävä 2020-luvulle

Viime päivinä julkisuuteen on noussut keskustelu korkeakouluopiskelijoiden kulttuurista, jossa on havaittu esiintyvän seksuaalista häirintää ja jopa suoranaista naisvihaa. Moni on kertonut negatiivisia kokemuksiaan omilta opiskeluajoiltaan ja valitettavan useasti näiden kokemusten keskiössä on opiskelijajärjestöjen toiminta. Ongelma on vakava ja vaatii välitöntä muutosta.

- Tuomitsemme yksiselitteisesti tällaisen toiminnan ja käytöksen kaikissa opiskelijayhteisössä, sanoo Tradenomiopiskelijoiden puheenjohtaja Pyry Meriluoto. - Korkeakouluopiskelijoiden kulttuurin pitää olla tasa-arvoista ja saavutettavaa jokaiselle sukupuolesta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai etnisestä taustasta huolimatta, Meriluoto vaatii.



Tradenomiopiskelijat muistuttavat, ettei yhdenvertaisuus ole suhteellista vaan se on määritelty Suomen perustuslaissa. Yhdenkään opiskelijan ei pidä kokea painostusta, epätasa-arvoista kohtelua tai minkäänlaista häirintää missään tilanteessa. Syrjimistä, rasismia, henkilön koskemattomuuden rikkomista tai häirintää ei saa missään yhteydessä hyväksyä huumorin tai perinteen varjolla.



- Perinteet ovat opiskelijayhteisöissä tärkeitä, mutta toiminta voi olla yhtäaikaa perinteikästä ja yhdenvertaista, arvioi hallituksen jäsen Jere Liitiäinen. - Nyt nousseen keskustelun myötä on viimeinen hetki tarkastella opiskelijayhteisöjen tapahtumia ja toimintaa kriittisesti sekä päivittää ne 2020-luvulle, Liitiäinen sanoo.



Toistaiseksi julkisessa keskustelussa on tuotu esiin pääasiassa yliopisto-opiskelijoiden yhteisöjä, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö vastaavia ongelmia olisi missä tahansa opiskelijayhteisöissä. Tradenomiopiskelijat tekevät töitä sen eteen, että kaikilla tradenomiopiskelijoilla on jatkossakin mahdollisuus parhaaseen mahdolliseen opiskelijakokemukseen.



- Haluamme haastaa jokaisen opiskelijayhteisön ja -järjestön tarkastelemaan toimintaansa kriittisesti. Samalla kannustamme jokaista tradenomiopiskelijaa tuomaan rohkeasti esiin kokemuksiaan, jos opintojensa aikana on kokenut syrjintää tai häirintää missä tahansa yhteydessä, Meriluoto sanoo. - Jokainen tunnistettu ja korjattu ongelma luo turvallisempaa opiskeluympäristöä nykyisille ja tuleville opiskelijoille.



