Tradenomiopiskelijat: Opiskelijan mielenterveyspalvelut turvattava

Mielenterveysongelmat ovat kasvava haaste myös korkeakoulukentällä. Siitä huolimatta opiskelijoiden pääsy mielenterveyspalveluiden piiriin on uhattuna. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden liittyessä Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiön (YTHS) piiriin, kasvavat tarpeet ja asiakaskunta räjähdysmäisesti. Onkin suuri kysymysmerkki, riittävätkö YTHS:n resurssit vastaamaan kasvaviin tarpeisiin heti uudistuksen alusta saakka.

Opiskeluiden, työelämän ja hyvinvoinnin tasapainottaminen mielenterveydellisten ongelmien keskellä on hyvin haasteellista. Vaikka korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen tulosten perusteella valtaosa opiskelijoista kokee voivansa hyvin, silti kuudesosa kokee päivittäisiä psyykkisiä oireita kuten unettomuutta, stressiä tai ylirasitusta. Näiden ongelmien myötä vaarantuu opiskelijoiden pitkäaikainen terveys ja tulevaisuus.



- Opintojen aikana alkaneet mielenterveydelliset ongelmat heijastuvat niin opintojen suorittamiseen kuin tulevaan työuraankin. Sen vuoksi on ensiarvoisen tärkeää taata opiskelijoiden nopea pääsy mielenterveyspalvelujen piiriin, sanoo Tradenomiopiskelijoiden vuoden 2020 puheenjohtaja Pyry Meriluoto.



Tulevaisuuden kannalta olennaista on opiskelijan suoriutuminen opinnoissaan tavoitteen mukaisesti ja siirtyminen työelämään ilman vakavia terveysongelmia. Opiskelijoiden henkisestä hyvinvoinnista huolehtimalla varmistetaan myös se, että jatkossakin työmarkkinoille saadaan huippuosaajia.



- Opiskelijoiden terveydenhuoltouudistuksen keskiössä on oltava mielenterveyspalvelujen saavutettavuus. Yksikin mielenterveysongelmien kanssa yksin painiskeleva korkeakouluopiskelija on liikaa, muistuttaa Tradenomiopiskelijoiden istuva puheenjohtaja Kaisu Hilska.



Liittokokous valitsi uuden hallituksen vuodelle 2020



Tradenomiopiskelijat valitsivat liittokokouksessaan ensi vuoden puheenjohtajaksi Pyry Meriluodon. Hän on 24-vuotias markkinoinnin tradenomiopiskelija Metropolia AMK:sta ja hän toimii tällä hetkellä Tradenomiopiskelijat Metropolian Bisnesintellektuaalit Trombi ry:n puheenjohtajana.



Varapuheenjohtajaksi valittiin myynnin ja markkinoinnin tradenomiopiskelija Jenna Nikula Oulusta. Hän on toiminut Oulun Tradenomiopiskelijoissa sekä Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKOssa.



Hallituksen jäseniksi valittiin Jere Liitiäinen Savonia AMK:sta, Alma Vänttinen Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta, Essi Murto Lahden ammattikorkeakoulusta, Annika Pihlainen Seinäjoen ammattikorkeakoulusta, Liisa Minkkinen Laurea-ammattikorkeakoulusta sekä hallituksen varajäseneksi valittiin Anna Pentti Turun ammattikorkeakoulusta.



Liittokokouksessa henkilövalintojen lisäksi vahvistettiin Tradenomiopiskelijoiden ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Samalla hyväksyttiin koulutuspoliittinen ohjelma sekä strategia vuosille 2020-2022. Liittokokous järjestettiin 26.-27.10. Helsingissä.



Lisätiedot:



Kaisu Hilska, puheenjohtaja

p. 0440 728996



Pyry Meriluoto, puheenjohtaja (1.1.2020 alkaen)

p. 040 7153102