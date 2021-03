Traficom rajoittaa joukkoliikenteen matkustajamääriä – näin se vaikuttaa HSL:n liikenteeseen

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on antanut määräyksen joukkoliikenteen suurimman sallitun matkustajamäärän rajoittamisesta puoleen normaalista maksimikapasiteetista Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Rajoitus tulee voimaan lauantaina 27.3.2021 ja on voimassa 25.4.2021 asti.

Rajoitus koskee kaikkea HSL:n liikennettä lukuun ottamatta vuonna 2008 tai myöhemmin syntyneitä matkustajia arkipäivisin. Jos yläkoululaiset palaavat lähiopetukseen, rajoitus ei koske myöskään vuonna 2005 tai myöhemmin syntyneitä matkustajia arkipäivisin.

Rajoitus vaikuttaa HSL:n liikenteeseen hyvin vähän. Tällä hetkellä HSL:n joukkoliikenteen täyttöaste on keskimäärin arviolta alle 20 prosenttia liikennevälineiden suurimmasta mahdollisesta kapasiteetista, ja ylivoimaisella valtaosalla HSL:n liikenteen vuoroista kulkuneuvon täyttöaste jää selvästi alle lain rajaaman 50 prosentin. Esimerkiksi metrossa suurin mitattu täyttöaste tällä viikolla on ollut noin 28 prosenttia.

Emme kuitenkaan voi taata, että kapasiteetti riittää aivan kaikilla yksittäisillä vuoroilla. Näissä tilanteissa kehotamme mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi odottamaan seuraavaa vuoroa tai valitsemaan vaihtoehtoisen reitin tai kulkumuodon.

Toivomme, että kaikkein ruuhkaisimpina aikoina vältetään tarpeetonta matkustamista. Jos voit valita matkasi ajankohdan, toivomme, että ajoitat sen hiljaisempaan aikaan. Tällä hetkellä liikenteessä on ruuhkaisinta arki-iltapäivinä noin kello 15-18 sekä aamun ruuhka-aikoina noin kello 7-9.

Seuraamme matkustajamäärien rajoitusten vaikutuksia HSL:n liikenteeseen tarkasti. Tavoitteemme on, että kaikki, joiden edelleen tarvitsee matkustaa, pääsevät kulkemaan.

Tällaisia ovat HSL:n liikennevälineiden lainmukaiset maksimikapasiteetit

HSL:n liikennevälineiden suurimmat mahdolliset kapasiteetit koostuvat sekä istuma- että seisomapaikoista. Näin ollen esimerkiksi bussi on 50-prosenttisesti täynnä silloin, kun bussissa on saman verran matkustajia kuin siellä on istumapaikkoja.

Alla on esitelty, kuinka monta matkustajaa liikennevälineessä saa korkeintaan olla, kun 50 prosentin matkustajamäärärajoitus on voimassa.

Metrojuna: n. 350 matkustajaa

Lähijuna, yksi yksikkö: n. 300 matkustajaa

Artic-raitiovaunu: n. 100 matkustajaa

Nivelraitiovaunu: n. 80 matkustajaa

Bussi, 3-akselinen: n. 60 matkustajaa

Bussi, suurempi 2-akselinen: n. 45 matkustajaa

Bussi, pienempi 2-akselinen: n. 40 matkustajaa

Lähibussi (pikkubussi): 10 matkustajaa

Kokoamme tuoreimpia tietoja liikenteemme täyttöasteista tälle sivulle