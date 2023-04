Traumakurssi veti ennätysmäärän osallistujia

Mielenterveyden keskusliiton ainutlaatuiset ja monipuoliset itseopiskeltavat verkkokurssit täydentyivät tammikuun lopulla, kun Trauma kuin menneisyyden mylly avautui. Kurssilla tuodaan näkyväksi traumakokemusten moninaisia ja yksilöllisiä vaikutuksia elämään, arkeen ja ihmiseen niin trauman itse kokeneille, heidän läheisilleen kuin mielenterveyden ammattilaisille.

Kurssi on osoittautunut huippusuosituksi. Kahden kuukauden kuluttua sen avaamisesta ilmoittautuneita on 2450, mikä on enemmän kuin kaikille kolmelle itseopiskeltavalle verkkokurssille yhteensä vuonna 2021.

Mielenterveyden keskusliiton kuntoutuspäällikkö Kimmo Hanen mukaan traumaa voi olla vaikea tunnistaa oireiden taustalla. Tällöin ihminen saattaa käyttää terveydenhuollonpalveluita paljonkin muttei silti saa apua ydinasiaan. Luottamus avun saamiseen voi horjua, jos saa vääränlaista hoitoa väärien diagnoosien takia.

− Kurssiltamme voi saada vertaistukea ja lisää ymmärrystä omille oireille tai toiminnalle. Sen jälkeen voi myös olla helpompi hakea apua, Hane sanoo.

Mielenterveyden keskusliiton kaiken toiminnan ytimessä on kokemustieto, ja myös tätä kurssia on ollut suunnittelemassa ja tuottamassa liiton asiantuntijoiden kanssa 60 trauman itse kokenutta ihmistä. Yksi heistä on Anu Miettinen, Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry:n puheenjohtaja ja kokemusasiantuntija, joka oli mukana sekä kehittämispajoissa että kurssille tuotetuilla videoilla.

Miettinen kertoo olevansa onnellinen siitä, että uusi kurssi käsittelee nimenomaan traumaa. Disso ry:ssä on tiedostettu, että traumat ovat yleisiä mutta niistä puhutaan liian vähän.

− Traumatisoituneet voivat olla tosi yksin kokemustensa kanssa. Aina ei ole tullut kohdatuksi, saanut riittävää tai oikeanlaista apua. Parhaimmillaan kurssi antaa tunteen siitä, ettei ole yksin, Miettinen sanoo.

Hänen mukaansa traumoihin liittyvät teoriat voivat olla vaikeita ymmärtää. Kokemustieto tuo asiat ymmärrettävälle tasolle.

− Samastuttavuus on korjaava kokemus ja yhtä tärkeää kuin muut hoidolliset toimenpiteet, Miettinen sanoo.

Mielenterveyden keskusliiton verkkokurssitoimintaan osallistuneiden ihmisten määrä on kuusinkertaistunut viimeisten kolmen vuoden aikana. Pandemia sai aikaan toiminnan siirtymisen pääosin verkkoon, mikä on näkynyt valtavana kasvuna niin kursseilla kuin erilaisissa koulutuksissa ja luennoilla. Kaikille avoimia ja maksuttomia itseopiskelukursseja on trauma-aiheen lisäksi ahdistuksesta, masennuksesta, opintojumista sekä työelämään hakeutumisesta.

Tietoa itseopiskeltavien verkkokurssien osallistujamääristä:

2023: 3 587 ilmoittautunutta, 5 kurssia (maaliskuu 2023 mennessä)

2022: 3 835 ilmoittautunutta, 4 kurssia

2021: 2 095 ilmoittautunutta, 3 kurssia

2020: 3 283 ilmoittautunutta, 2 kurssia

Yhteensä: 12 800 ihmistä

Kurssivalikoima vuonna 2023: Trauma kuin menneisyyden mylly, Ahdistus kuin usvainen suo, Masennus kuin ikisade?, Opinnot kuin loputon pitäisi, Ehkä joskus vielä töihin

Kursseille pääsee ilmoittautumaan Tapahtumakalenteristamme, hakemalla kurssin nimellä.

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt yhteyshenkilöltä.