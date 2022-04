Treenin ja levon tasapaino tuntuu kehossa ja näkyy mittareissa

Treeni tai muu aktiivisuus antaa stimuluksen suorituskyvyn kohentumiselle, mutta palautuminen on se vaihe, jonka aikana kehitys tapahtuu. Palautuminen on tärkeä osa arkisia asioita ja suorituskykyä. Paitsi että kyse on fyysisestä palautumisesta, myös henkinen palautuminen on tärkeää – kunnollista energiansaantia eli ruokailua unohtamatta.

”Jos palautumisesta ei huolehdita, adaptaatiot voivat häiriintyä ja kehitys voi tyssätä. Toisin sanoen treeni tai muu aktiivisuus ei saa aikaan toivottua vastetta ja sitä kautta adaptaatiota: voimatasot eivät kehity, juoksuvauhti ei parane”, sanoo liikuntafysiologi, tutkijatohtori Ritva Mikkonen Jyväskylän yliopistosta.

Naisia koskevaa suorituskykyyn ja fysiologiaan liittyvää tutkimusta on tehty maailmanlaajuisesti hyvin vähän suhteessa miehiä koskeviin tutkimuksiin. Monimutkaiseen tutkimusaiheeseen on tartuttu Jyväskylän yliopistossa.

