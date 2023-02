Treyd lanseeraa Suomeen uuden rahoitusratkaisun ja tuo helpotusta pk-yritysten käyttöpääomahaasteeseen

Lähes kaikki pienet ja keskisuuret kauppiasyritykset kohtaavat käyttöpääomahaasteita erityisesti toiminnan alkuvaiheessa. Joidenkin arvioiden* mukaan noin 30 prosenttia globaalista kaupankäynnistä hoidetaan etukäteismaksuilla tavarantoimittajille. Yritykset siis maksavat tuotannosta ennen kuin tavara myydään, joka vaikuttaa suoraan yritysten käyttöpääomaan.



Nykyisessä taloustilanteessa käyttöpääomalla on entistäkin suurempi merkitys. Treydin pienille ja keskisuurille yrityksille suunniteltu rahoitusratkaisu vapauttaa toimitusketjuun jumittunutta pääomaa ja tuo ratkaisun käyttöpääomahaasteeseen. Käytännössä Treyd tarjoaa lisää maksuaikaa tavarantoimittajien laskuille maksamalla tavarantoimittajille yritysten puolesta enintään neljän kuukauden takaisinmaksuajalla.



Toimitusjohtaja Peter Beckman ja teknologiajohtaja Sameh El-Ansary perustivat Treydin Ruotsissa vuonna 2019. Beckman ja El-Ansary tapasivat yrityshautomo-ohjelmassa, jossa he kohtasivat useita toimitusketjun rahoittamisen haasteiden kanssa painivia yrittäjiä. Treydin uusi rahoitustuote oli ennennäkemätön ja tervetullut ratkaisu kauppiaiden ongelmiin. Vuonna 2022 Treydin liikevaihto kymmenkertaistui, ja asiakkaiden määrä viisinkertaistui nykyiseen noin 400 yritykseen. Toukokuussa 2022 Treyd lanseerasi palvelunsa Isossa-Britanniassa ja helmikuussa 2023 Treyd aloittaa toimintansa Suomen lisäksi myös Norjassa ja Tanskassa.



“Treyd perustettiin, koska mielestämme yritysten pitää pystyä kasvamaan ilman kassavirta- ja luottohaasteita”, Treydin perustajaosakas ja toimitusjohtaja Peter Beckman kommentoi. ”Tuomme kansainväliseen kaupankäyntiin täysin uuden rahoituskategorian ja olemme auttaneet jo satoja yrityksiä, joilla on ollut ongelmia kansainvälisten toimitusketjujen maksuehtojen kanssa. Asiakkaamme voivat nyt välittömästi investoida kasvuun esimerkiksi sijoittamalla markkinointiin, rekrytointiin tai uusien tuotteiden kehittämiseen ja lanseeraukseen.”



Yksi Treydin asiakasyrityksistä on naisten ulkoiluvaatteita verkossa myyvä Astrid Wild, jolla on toimintaa myös Suomessa.



“Astrid Wild on uusi ja nopeasti kasvava naisten ulkoiluvaatebrändi, joten käyttöpääoma on ollut yrityksemme menestyksen kannalta elintärkeää”, suomalainen perustajaosakas ja toimitusjohtaja Jemina Pomoell kertoo. ”Pieni ja kasvava yritys tarvitsee jatkuvasti käyttöpääomaa kasvuun ja ilman pitkää taloudellista historiaa rahoitusvaihtoehdot ovat yleensä aika vähissä. Varaston hallintaan liittyvät rahoitusongelmat ovat iso riski monelle yritykselle – on todella suuri ero, onko maksuehto 10 vai 60 päivää. Treyd auttaa meitä tässä.”



Treydin avulla paremmat ehdot toimituksille



Treydin rahoituksen avulla yritykset pystyvät neuvottelemaan paremmat ehdot toimittajien kanssa ja ne pystyvät ylläpitämään isompia varastoja. Takaisinmaksuehto on enimmillään neljä kuukautta, jonka aikana käyttöpääomaa voidaan hyödyntää esimerkiksi tuotteiden markkinointiin ja muuhun myynti- ja tulostavoitteelliseen toimintaan.



Treydin rahoitus mahdollistaa myös sen, että kauppiaat voivat valita ympäristöystävällisempiä ja kustannustehokkaampia kuljetusratkaisuja – raskaspäästöisen lentorahdin sijaan voi esimerkiksi valita laiva- tai junarahdin.



Treyd sopii parhaiten yrityksille, jotka ostavat ja jälleenmyyvät valmiita tuotteita, joilla on hyvä kasvupotentiaali, joiden toiminta on jatkunut vähintään vuoden ajan ja joiden myynti on vähintään 200 000 € vuodessa. Treydin ja asiakkaan ennalta sopiman luottorajan avulla kauppiaat voivat rahoittaa useita laskuja rinnakkain. Luottorajat sovitaan tapauskohtaisesti Treydin tarkan riskikartoituksen pohjalta.



Treyd on uraauurtava ruotsalainen fintech-yritys, jonka “myy ensin, maksa tavarantoimittajille myöhemmin” -ratkaisu auttaa yrityksiä kasvattamaan liiketoimintaa ja hallinnoimaan kassavirtaa paremmin. Treyd on Ruotsin finanssivalvonnan (Finansinspektionen) rekisteröimä rahoituslaitos, jonka rahoittajiin kuuluvat Nineyards Equity, J12, Antler, Zenith Venture Capital, Njord Ventures ja DHS Ventures. Yritys on nostanut lähes 17 miljoonaa euroa rahoitusta. Treydissä työskentelee yli 50 henkilöä yrityksen toimistoissa Tukholmassa, Lontoossa ja Kairossa.

