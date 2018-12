Tsunamivaroitukset yhä voimassa Länsi-Jaavalla Indonesiassa – Suomen Punainen Risti valmiudessa auttamaan

Yli 500 Indonesian Punaisen Ristin työntekijää ja vapaaehtoista jatkaa pelastustöitä ja hätäavun antamista Länsi-Jaavalla Indonesiassa. Paikalliset viranomaiset varoittavat uuden tsunamin vaarasta. Jos uusi tuhoisa hyökyaalto iskisi rantaan, olisi Suomen Punainen Risti valmiudessa auttamaan lyhyelläkin varoitusajalla.

Tällä hetkellä 22.12. Länsi-Jaavan rannikolle iskeneen tsunamin tiedetään aiheuttaneen noin 430 ihmisen kuoleman. Loukkaantuneita on lähes 1 500 ja kadonneita160. Noin 16 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa. Lisäksi ainakin 882 taloa ja 73 hotellia on pahoin vahingoittunut.

Indonesian Punainen Risti auttaa tuhoalueella

Toistaiseksi Indonesian viranomaiset yhdessä Indonesian Punainen Ristin ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa pystyvät itse vastamaan avun tarpeeseen, eikä kansainvälistä avunpyyntöä ole esitetty. Kansainvälinen Punainen Risti tukee taloudellisesti Indonesian avustustyötä.

Tähän mennessä Punainen Risti on toimittanut alueelle mm. lääkintähenkilöstöä, ortopedisen erikoislääkäreiden tiimin, 2 helikopteria, 24 ambulanssia, 14 rekallista vettä, 5 siirrettävää terveysasemaa, lääkintätarvikkeita, vilttejä, pressuja ja hygieniatarvikkeita.

Yhteensä yli 500 Indonesian Punaisen Ristin työntekijää ja vapaaehtoista auttaa evakuoinneissa, raivaustöissä, ja kadonneiden etsinnöissä sekä antaa ensiapua ja henkistä tukea paikallisille asukkaille.

Indonesian viranomaiset nostivat hälytystasoa

27.12. Indonesian hallitus nosti alueen hälytystason oranssiksi, mikä tarkoittaa sitä, että tulivuoren aktiivisuustaso on nousussa. Ihmisiä varoitetaan vaarallisista aalloista ja kehotetaan pysymään poissa rannikolta.

Suomen Punainen Risti pystyy toimimaan nopeasti

Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avun johtaja Kalle Löövi uskoo, että varoitusten ja hyvän varautumisen vuoksi mahdollisen uuden tsunamin henkilövahingot voisivat jäädä suhteellisen pieniksi.

Kuitenkin, jos uusi hyökyaalto tekisi tuhojaan, olisi Suomen Punainen Risti valmiudessa auttamaan lyhyelläkin varoitusajalla.

– Suomen Punaisella Ristillä on tällä hetkellä kaksi logistiikan alan avustustyöntekijää Sulawesin alueella Indonesiassa, ja he voivat tarvittaessa auttaa Indonesian Punaisen Ristin työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Lisäksi Suomen Punaisen Ristin nopeista yksiköistä ovat lähtövalmiudessa evakuointisairaala, terveysasema sekä logistiikka- ja viestiliikenneyksiköt. Nopean toiminnan yksiköihin on koulutettu 600 Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijää.

Suurkatastrofin varalta SPR:llä on myös keräysvalmius, johon tarvittaessa pyydetään eri puolilta maata mahdollisimman paljon tavallisia vapaaehtoisia mukaan auttamaan.

– Paras tapa tässä vaiheessa on tukea rahallisesti SPR:n katastrofirahaston kautta Indonesian Punaisen Ristin operaatiota. Näin vuoden lopuksi voi haastaa kaverit mukaan tukikampanjaan, Löövi kannustaa.

Lisätietoja: viestinnän asiantuntija Tuuli Daavittila, Suomen Punainen Risti, p. 020 701 2244